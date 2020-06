"BrzydUla". Są nowe zdjęcia z planu! Jak po 10 latach wyglądają bohaterowie?

Kultowy serial "BrzydUla" powraca. Już najbliższej jesieni widzowie będą mogli zobaczyć dalsze losy Uli Cieplak (Julia Kamińska) i Marka Dobrzańskiego (Filip Bobek). Produkcja także nie planuje zmian pozostałych postaci. W nowym sezonie zagrają jeszcze Violetta Kubasińska (Małgorzata Socha) czy Seba (Łukasz Garlicki). Nic dziwnego, że fani czekają z niecierpliwością, a stacja TVN coraz chętniej zdradza rąbki tajemnicy. Tym razem na oficjalnej stronie ukazały się zdjęcia z planu. Możemy na nich zobaczyć większość postaci.

Zdjęcia z planu "BrzydUli". Jak wyglądają postacie?

Choć od emisji poprzednich sezonów minęło ponad 10 lat, niektórzy aktorzy prawie nic się nie zmienili. Podobnie także jest z postaciami. Ula Cieplak nadal będzie odbiegać od obecnych kanonów piękna i mierzyć się z nadwagą, Marek pozostanie przystojnym biznesmenem, a Violetta zachwyci kolorowymi strojami. Naszym zdaniem to właśnie Małgorzata Socha znowu będzie gwiazdą serialu.

Kiedy "BrzydUla 2"?

Nowy sezon będzie liczyć około 180 odcinków. Produkcja niestety nie chce do końca zdradzić fabuły, ale wiadomo, że w życiu Uli Cieplak wiele się zmieniło. Co więcej, Filip Bobek w wywiadzie udzielonym dla programu "Dzień Dobry TVN" wyznał, że widzowie mogą być zaskoczeni relacją Uli i Marka, ponieważ nie będzie łatwa, jak wszyscy myśleli. Dodatkowo producenci nadal nie wyznaczyli dokładnej daty premiery. Jedno jest pewne. Będzie to już najbliższej jesieni.

Będziecie oglądać?

