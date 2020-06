Ostatnie miesiące były wyjątkowo trudne dla rodziny Królikowskich. Pod koniec ubiegłego roku Paweł Królikowski trafił na oddział neurochirurgiczny, a lekarze określili wówczas jego stan jako poważny. Nie wiadomo do końca, co było przyczyną jego hospitalizacji. Przypomnijmy jednak, że aktor kilka lat temu miał wycinanego tętniaka mózgu. W nowym roku jego stan zdrowia zaczął się poprawiać, ale po operacji wdało się zakażenie. Aktor zmarł 27 lutego.

Antek Królikowska wspomniał tatę na Instagramie

Rodzina Pawła Królikowskiego regularnie wspomina zmarłego aktora w mediach społecznościowych. Z okazji Dnia Ojca jego najstarszy syn zamieścił zdjęcie z tatą na swoim instagramowym profilu.

W zeszłym roku jechaliśmy razem z Tatą do Kudowy-Zdroju przygotowywać 4. Edycję Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej - napisał Antek Królikowski obok fotografii.

W dalszej części długiego wpisu zdradził, jaka przyszłość czeka imprezę, której inicjatorem był jego ojciec. Jak się okazuje, kolejna edycja festiwalu odbędzie się jeszcze tego lata. Korzystając z okazji młody aktor wyjawił część programowych atrakcji.

W ostatni weekend lipca w Kudowie-Zdroju w kinie samochodowym a także kudowskim teatrze, pokażemy filmy z udziałem Taty. Przygotowujemy też film-koncert z udziałem artystów związanych z Ojcem i ideą festiwalu.

Na koniec Antek zwrócił się do ojca we wzruszających słowach.

Gdziekolwiek teraz jedziesz Tato, wierzę że masz się dobrze! Szerokiej drogi! Do zobaczenia w Kudowie!

To nie pierwszy raz, kiedy Antek Królikowskiego nawiązuje do swojego taty, Pawła Królikowskiego, w mediach społecznościowych. W dniu jego 59. urodzin, pokazał archiwalne zdjęcie z dzieciństwa, na którym "tatuś" trzyma go na rękach. Zobaczycie je TUTAJ.