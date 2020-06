Natalia Kukulska zmieniła fryzurę. Postawiła na ostre cięcie i grzywkę! "Nowa, lekka głowa"

Po tym, jak ogłoszono, że fryzjerzy w Polsce mogą wznowić działalność, nasze gwiazdy szturmem wybrały się do salonów. Przykładem mogą być między innymi Lenka Klimentova, która zdecydowała się na grzywkę, czy Aleksandra Domańska i jej prawdziwa metamorfoza. Do tego grona dołączyła właśnie Natalia Kukulska, która również zaskoczyła przemianą. I wiecie co? Wygląda świetnie!

Natalia Kukulska w nowej fryzurze

Wokalistka udostępniła na swoim InstaStories zdjęcie z wizyty u fryzjera. Kukulska zrezygnowała z dłuższej fryzury i postawiła na naprawdę ostre cięcie. Teraz jej włosy sięgają do linii brody, tworząc tak zwaną fryzurę na boba. Do tego zdecydowała się na grzywkę. W takiej odsłonie wygląda naprawdę świeżo i kwitnąco!

Nowa, lekka głowa na więcej gotowa! - napisała zadowolona artystka.

Następnego dnia Kukulska opublikowała kolejne zdjęcie, na którym widać jej nowy wizerunek. Pozuje w lekkim makijażu, spod którego wyłaniały się piegi. Widać, że czuje się świetnie! Potwierdza to tylko radosny napis.

Aż się gęba śmieje. Miłego dnia - czytamy.

Wokalistka zaryzykowała i to była bardzo dobra decyzja. Czekamy na zdjęcia, w których Natalia zaprezentuje swoją nową fryzurę w całej okazałości. A Wy co o niej myślicie? Jesteście na tak? My jak najbardziej!