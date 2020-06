Anna i Robert Lewandowscy dzielą życie między dwa domy. O ile dom w Polsce pozostaje tajemnicą, o tyle apartament w Monachium często przewija się przez media społecznościowe pary. Niedawno trenerka opublikowała zdjęcie na Instagramie. Chociaż sam post dotyczył wyzwania treningowego i skupiał się na jej powrocie do formy sprzed ciąży, to my zwróciliśmy uwagę na wnętrza jej mieszkania. Do tej pory gwiazda nie pokazywała salonu.

Anna Lewandowska pokazała salon

Anna i Robert spełniają się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przez wiele lat obecności w mediach zyskali wierne grono fanów. Wszystko za sprawą sukcesów, które udało im się osiągnąć. Nie spoczęli jednak na laurach i wciąż rozwijają się biznesowo. Inwestują również w nieruchomości, a od dawna są właścicielami pięknego apartamentu w Monachium. Urządzili go wspólnie. Niedawno trenerka opublikowała na swoim Instagramie selfie, na którym widać niepublikowaną dotąd część domu.

Lewandowscy mają do dyspozycji wielką przestrzeń, którą urządzili z niezwykłą starannością. W całym apartamencie dominują jasne barwy. Nie brakuje w nich stylowych dodatków jak wazony w kolorach ziemi, ustawione na metalowych półkach. Ania i Robert postawili na otwartą przestrzeń urządzoną w skandynawskim stylu.

Na każdym kroku pojawiają się drewniane meble, takie jak wygodne fotele z wieloma poduszkami. Małżonkowie zdecydowali się na wykładzinę w kolorze kości słoniowej. Na szczególną uwagę zasługuje również pleciona huśtawka, zawieszona na środku salonu. Można zauważyć także zdjęcia oprawione w drewniane ramki, które wiszą na ścianie. Jasną przestrzeń przełamuje ciemna ściana, na której znajduje się telewizor. Jak podoba wam się takie wnętrze? My jesteśmy zachwyceni!