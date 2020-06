Małgorzata Trzaskowska opublikowała zdjęcie z okazji Dnia Ojca i porównała ją z dawną fotografią. Ma na niej kilka lat

Kampania prezydencka trwa w najlepsze. To ostatnia prosta przed wyborami, które mają odbyć się już niedługo, 28 czerwca. W związku z tym kandydaci dwoją się i troją, by zyskać poparcie rodaków. Kandydatów wspierają całe rodziny, a przede wszystkim żony. W końcu pretendują one do roli pierwszej damy. Ostatnio głośno zrobiło się o Małgorzacie Trzaskowskiej, która zadebiutowała w mediach społecznościowych. Teraz opublikowała rodzinne zdjęcie z okazji Dnia Ojca.

Małgorzata Trzaskowska opublikowała zdjęcie z dzieciństwa

Niedawno Małgorzata Trzaskowska założyła profil na Instagramie. Żona ubiegającego się o fotel prezydenta Rafała Trzaskowskiego wspiera w ten sposób męża w trwającej kampanii prezydenckiej. Data jej debiutu na Instagramie nie była przypadkowa - dokładnie 22 czerwca Trzaskowscy świętowali osiemnastą rocznicę ślubu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Wygląda na to, że Trzaskowska poszła za ciosem i aktywnie prowadzi swoje portale społecznościowe. Dzięki temu obserwatorzy mogą być z nią w kontakcie i zobaczyć, jak wygląda jej codzienność. Ostatnio żona kandydata na prezydenta opublikowała archiwalne zdjęcie z ojcem i rodzeństwem. Zestawiła je z aktualną fotografią, na której nie zabrakło również dzieci. W sumie możemy zobaczyć na nim trzy pokolenia. Wszystko oczywiście z okazji Dnia Ojca.

A oto mój tata, z wąsem modnym wówczas i teraz. Zawsze pogodny, wspierający, uwielbiany przez nas – swoje dzieci i wnuki, całą dziesiątkę. Wszystkiego najlepszego Tato, dziękuję - czytamy pod zdjęciem.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Zdjęcie w ciągu godziny zyskało ponad trzy tysiące polubień. Nie zabrakło również pozytywnych komentarzy.

Ale piękne wspomnienia! Piękne zdjęcie.

Wspaniała normalna rodzinka. Widać, że bardzo się kochają. - czytamy w komentarzach.

Obecnie profil Małgorzaty Trzaskowskiej na Instagramie śledzi ponad 23 tysięcy osób, a ta liczba ciągnie rośnie.