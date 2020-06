Prezenterka TVN zaręczyła się z redaktorem TVP. Pochwaliła się pierścionkiem. "Mój narzeczony! Zwariowałam"

Radosna informacja dotarła do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gwiazda stacji TVN24 zaręczyła się z partnerem, który na co dzień pracuje w TVP. Trzeba przyznać, że w aktualnej rzeczywistości wydaje się to nieco ironiczne, jednak najlepsze jest to, że para jest ze sobą mimo panujących w Polsce podziałów.

Agata Zamęcka zaręczyła się

Agata Zamęcka, znana z takich programów jak "Biznes dla ludzi" czy "Show-biznes i Świat", pochwaliła się wyjątkową wiadomością. Prezenterka zaręczyła się ze swoim wieloletnim partnerem, Tomaszem Piechalem, który jest starszym redaktorem programującym stacji TVP.

Gwiazda TVN24 przekazała tę informację za pomocą mediów społecznościowych. Okazuje się, że do tego ważnego wydarzenia doszło nad polskim morzem. Zamęcka pochwaliła się również pięknym pierścionkiem zaręczynowym.

Mój ulubiony Człowiek. Mój Przyjaciel... Mój Narzeczony! ZWARIOWAŁAM - pisze radośnie.

Agata Zamęcka facebook/AgataZamecka

Narzeczeni wyglądają na zdjęciach na bardzo szczęśliwych. Pod opublikowanym postem pojawiło się wiele miłych słów i gratulacji od najbliższych znajomych pary.

Gratulacje! Dużo miłości!

Wspaniale, wszystkiego dobrego!

Ooo, ale super! Gratki, Agata.

Cudownie. Niech się Wam pięknie życie układa - pisali.

W tym miesiącu zaręczyła się również koleżanka Agaty ze stacji TVN24. Na początku czerwca pierścionkiem pochwaliła się Justyna Kosela. Dziennikarka powiedziała "tak" Bartłomiejowi Eiderowi, który jest dyrektorem redakcji RMF FM w Warszawie.

Przyszłym nowożeńcom oczywiście gratulujemy i czekamy na ślubne zdjęcia!