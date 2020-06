Wybory prezydenckie już w najbliższą niedzielę. 28 czerwca Polacy zadecydują, kto będzie głową państwa przez kolejne pięć lat. Kandydaci jeżdżą po całym kraju, namawiając wyborców do głosowania i przekonując do swoich racji. Najpoważniejszym konkurentem ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy, jest Rafał Trzaskowski, który do starcia o urząd prezydencki trafił najpóźniej. Nie dziwi więc, że TVP robi wszystko, by w jak najlepszym świetle przedstawić aktualną pierwszą parę. W poniedziałek "Wiadomości" poświęciły kilka minut Agacie Dudzie.

Zobacz wideo Jaka będzie rola Agaty Kornhauser-Dudy w kampanii wyborczej?

"Wiadomości" wychwalają styl Agaty Dudy

Agata Duda to bardzo elegancka i piękna kobieta. Wiele Polek czerpie inspirację z jej stylu, nad którym pracuje sztab ludzi. Pierwsza dama upodobała sobie garsonki, sukienki za kolano i szpilki na niskim obcasie. Często stawia też na płaszcze w odcieniach beżu czy czerwieni. O ocenę jej stylu pokusiły się "Wiadomości". O wypowiedź poprosiły Elę Piorun, która od lat współpracuje z żoną Andrzeja Dudy i niejakiego Christiana Paula - "amerykańskiego projektanta mody".

W porównaniu z Melanią Trump, obie panie wyróżniają się na arenie międzynarodowej - charakterem i oryginalnym stylem - stwierdził.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie to, że internauci mają problem, by znaleźć jakiekolwiek informacje o tym panu. My również chcieliśmy zerknąć na przykładowe projekty mężczyzny, jednak w sieci niczego nie znaleźliśmy. Nie brakuje za to prześmiewczych komentarzy.

Pochwały wygłasza min. Christian Paul - "amerykański projektant mody". Tak niszowy, że nie wie o nim Google - napisała na Twitterze dziennikarka, Agata Szczęśniak.

Już niedługo będziemy mogli podziwiać nową kreację Agaty Dudy. Pierwsza dama prawdopodobnie będzie towarzyszyć mężowi podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z Donaldem i Melanią Trumpami. Wizyta polskiej pierwszej pary w Białym Domu zaplanowana jest na środę, 24 czerwca.