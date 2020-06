Agnieszka Sienkiewicz spełnia się jako mama i widać, że macierzyństwo daje jej mnóstwo radości. Przy tym jest perfekcyjną panią domu. Niedawno gwiazda opublikowała wakacyjne zdjęcie w samej górze od bikini i bez grama makijażu. Internauci skupili się na jej brzuchu. Trudno uwierzyć, że zaledwie rok temu urodziła!

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz chwali się efektami treningów z Anną Lewandowską

Agnieszka Sienkiewicz pokazuje płaski brzuch

Agnieszka jest szczęśliwą mamą czteroletniej Zofii i Marii, która przyszła na świat w lipcu 2019 roku. Aktorka nie publikuje wizerunku dzieci i pilnie strzeże ich prywatności. Mimo że dziewczynki często pojawiają się na jej Instagramie, to zwykle są ustawione tyłem do aparatu, by nie było widać ich twarzy. Ostatnio aktorka skorzystała z pięknej pogody i zaprezentowała się w iście letnim wydaniu na tle własnego ogródka. Miała na sobie krótkie spodenki, a do tego kolorową apaszkę, która przewiązana w biuście imitowała stanik. Gwiazda zadbała nawet o fantazyjną kokardę! Do tego pokazała się bez grama makijażu.

Dziewczyny wcinają pierwszy w tym roku bób, a ja robię obiad i pije zioła z naszego małego ogródka. Połowę tego co dziś u nas na talerzu jest właśnie z naszego ogrodu! Mega to przyjemne - napisała pod zdjęciem.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy zarówno od gwiazd, jak i od anonimowych osób. Internauci skupili się przede wszystkim na figurze Agnieszki i zachwycali się jej brzuchem.

Taki brzuch po ciąży! Niesprawiedliwe to jest - napisała Olga Kalicka.

Figura marzenie.

Zazdroszczę Pani tak pięknego brzuszka - czytamy w komentarzach.

Obserwatorzy docenili również naturalność Agnieszki. Zgodnie stwierdzili, że wygląda bardzo świeżo i promiennie bez makijażu.