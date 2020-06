Żona Rafała Trzaskowskiego debiutuje na Facebooku. "Uznałam, że powinnam dać Wam się poznać"

Kampania prezydencka trwa w najlepsze, a wybory zbliżają się wielkimi krokami. Kandydaci robią, co mogą, by uzyskać jak największą liczbę głosów i zamieszkać w Pałacu Prezydenckim. Wielu z nich jeździ po kraju i udziela wywiadów. Część zdecydowała się nawet pokazać swoich najbliższych, by wzbudzić większe zaufanie wyborców. Do tego grona należy Rafał Trzaskowski, który dosyć niedawno zdecydował się, że będzie kandydował w wyborach. Od początku pokazywał rodzinę, ale o jego żonie Małgorzacie wiedzieliśmy niewiele. Teraz zmieni się to, ponieważ na Facebooku ukazał się jej pierwszy wpis.

Żona Trzaskowskiego debiutuje na Facebooku

Małgorzata zdecydowała, że da się bliżej poznać wyborcom i w ten sposób wesprze męża w walce o urząd prezydenta. Zamieściła w sieci pierwszy wpis.

Dzień dobry, cześć. Małgorzata Trzaskowska. Po raz pierwszy w mediach społecznościowych – to mój debiut. Zresztą ostatnio nowości w moim życiu, jak się domyślacie, jest o wiele więcej. Najpierw epidemia postawiła nasze życie na głowie. Z jednej strony, świat wokół zaczął pędzić, polityka i przyszłość naszych dzieci stały się tematami naszych codziennych rozmów i prawdziwej troski, a z drugiej strony – przez akcję "zostań w domu" niektóre sprawy zwolniły, spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i musieliśmy niejednokrotnie nauczyć się na nowo funkcjonować w zmienionej rzeczywistości. Ale też zmierzyć z wieloma wyzwaniami jak np. edukacją w domu. Jednak co najważniejsze, w ostatnich tygodniach wspólnie z mężem zdecydowaliśmy, że Rafał będzie kandydował na Prezydenta RP. Uznałam więc, że i ja powinnam dać się Wam poznać. Mówić o tym, co jest dla mnie ważne jako kobiety, matki, żony, zaangażowanej obywatelki. Witajcie! PS. Uprzedzam – nie akceptuję żadnego hejtu i mowy nienawiści! - czytamy.

Post w zaledwie parę godzin zyskał tysiące komentarzy i polubień. Wielu internautów wyraziło swoje poparcie dla kandydatury jej męża.

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy

Małgorzata poznała Rafała Trzaskowskiego, gdy miała zaledwie 19 lat. Niestety z powodu dużej odległości - ona mieszkała na Śląsku, on w Warszawie - ich relacja nie przetrwała. Jednak ponownie się spotkali, gdy ukończyli studia. Wtedy postanowili wziąć ślub, który odbył się w 2002 roku. Małgorzata Trzaskowska ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie i od 2007 roku pracowała u Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Spełnia się także w roli mamy i wychowuje dwójkę dzieci: szesnastoletnią Aleksandrę i jedenastoletniego Stanisława.