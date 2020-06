Anna Dec skróciła włosy. We fryzjera zabawił się jej mąż. Wszystko wydarzyło się późnym wieczorem

Anna Dec jest jedną z ulubionych pogodynek w kraju. Gwiazda, która na co dzień pracuje w TVN-ie, świetnie radzi sobie również w social mediach. Dzieli się z fanami nie tylko zawodowymi doświadczeniami, ale również pokazuje trochę życia prywatnego. Na jej Instagramie nie brak zdjęć z dwuletnią córką, czy mężem. No właśnie, Tomasz zabawił się w niedzielę we fryzjera. Na głowie Anny lekkie zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy miały kiedyś zupełnie inne fryzury. Poznajecie?

Anna Dec zmieniła fryzurę

Anna Dec chyba mocno wzięła sobie do serca zalecenia specjalistów i jeśli nie musi, nie chodzi do salonów fryzjerskich. Pracując w telewizji, chce jednak świetnie wyglądać i mieć piękną fryzurę. Czy będzie taką miała? W niedzielę za maszynkę chwycił jej mąż. Pogodynka lekko skróciła włosy.

Z cyklu: Relacje małżeńskie-ostre cięcie. Warto ufać swojej drugiej połówce, szczególnie kiedy jakieś zmiany chcemy wprowadzić „na już!”. Sporo śmiechu przy tym przy okazji. To tylko fragment. Są chętni zainspirować się kompletną instrukcją? I żeby nie było, absolutnie doceniam wszelkich Hair Masterów, tylko żaden nie poświęci się tak, by skrócić mi włosy po 22.00 w niedzielę, bym nie zdążyła zmienić zdania. Jedna rada. Takie zmiany tylko wtedy, kiedy jest kilka dni wolnego! Decu, dzięki - śmiała się.

Fani zabawnie komentowali post Anny. O ocenę pokusiła się nawet jej koleżanka, Agnieszka Sienkiewicz.

Odważna! - napisała.

Faktycznie, nawet jeśli mowa o podcięciu końcówek, nie każdy amator dałby sobie radę.

ZOBACZ TEŻ: Anna Dec pokazała się fanom bez makijażu. Co za piękność! Internauci: Uwielbiam takie zdjęcia naszych gwiazd