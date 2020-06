Kampania prezydencka trwa w najlepsze. To ostatnia prosta przed wyborami, które mają odbyć się już niedługo, 28 czerwca. W związku z tym kandydaci dwoją się i troją, by zyskać poparcie rodaków. Dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy to również czas podsumowań. Polacy uważnie weryfikują, czy przez pięć lat prezydentury udało mu się spełnić obietnice wyborcze. Kancelaria prezydencka oceniła również działalność polityczną Agaty Kornhauser-Dudy. Jak wypadła na tle poprzednich pierwszych dam?

Co Agata Duda zrobiła w ciągu pięciu lat?

Kancelaria Prezydencka opublikowała na Twitterze grafikę podsumowującą działalność Agaty Kornhauser-Dudy w ciągu pięciu lat sprawowania urzędu pierwszej damy. Szczegółowo opisano wszelkie inicjatywy społeczne, w których żona prezydenta brała udział.

Prezydentowa w ciągu pięciu lat aktywności wzięła udział w 1426 aktywnościach i spotkała się z 50 000 osób zarówno w Polsce, jak i na świecie. Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w 514 wizytach w kraju (w tym samodzielnie 251 razy, a wraz z prezydentem 263 razy). Z kolei w zagranicznych spotkaniach brała udział 66 razy (z czego odbyła siedem samodzielnych wizyt, a 59 wraz z mężem). W Pałacu Prezydenckim zainicjowała i uczestniczyła w 476 wydarzeniach. W 325 wystąpiła indywidualnie, a w 142 spotkaniach towarzyszył jej Andrzej Duda.

Ponadto objęła honorowym patronatem inicjatywy na rzecz dzieci, osób z niepełnosprawnościami, edukacji, kultury, a także umacniania polskich tradycji. 20 z nich stanowią akcje długofalowe, a 325 to akcje jednorazowe.

Agata Kornhauser-Duda znana jest również ze wsparcia wielu akcji społeczno-charytatywnych. Przekazała na aukcję kostium, w którym wystąpiła podczas spotkania z Melanią Trump, zdjęcie w towarzystwie biskupów, a także srebrny naszyjnik z bursztynami. Para prezydencka w ciągu pięciu lat przekazała Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 486 120 złotych. Łącznie w aukcjach charytatywnych zainicjowanych wraz z Andrzejem Dudą zebrano 756 przedmiotów, co przełożyło się na 881 576 złotych, zebranych we współpracy z organizacjami społecznymi.

Prezydentowa przekazała również własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, które zrobiła w ramach akcji 'Choinki dla Jedynki''. Zebrano wówczas 74 700 złotych.