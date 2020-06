Mistrzyni świata w strzelectwie zmarła po porodzie. Miała tylko 31 lat

Bobana Momcilović Velicković zmarła w poniedziałek, o czym poinformował portal sport.blic.rs. Kobieta zmagała się z ciężką chorobą poporodową, która okazała się przyczyną jej odejścia. Miała jedynie 31 lat.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Nie żyje bohater show TTV. Mężczyzna zmarł w tragicznych okolicznościach. Miał 40 lat

Mistrzyni świata nie żyje

Bobana Momcilović Velicković na początku czerwca urodziła dziecko. Niestety tuż po porodzie pojawiło się sporo komplikacji zdrowotnych, które to właśnie przyczyniły się do śmierci sportsmenki. Rodzina nie poinformowała mediów, na co dokładnie chorowała.

Zobacz wideo Koronawirus jest groźny dla kobiet w ciąży? Epidemiolog odpowiada

Kim była Bobana Momcilović Velicković ?

Bobana Momcilović Velicković była pochodzącą z Serbii mistrzynią świata w strzelectwie. Co więcej, czterokrotnie sięgnęła też po zwycięstwo podczas mistrzostw Europy. Ostatni raz triumfowała rok temu we Wrocławiu, gdy już była w ciąży. Serbska mistrzyni wystąpiła także dwukrotnie podczas igrzysk olimpijskich. W 2016 roku, w Rio de Janeiro zajęła siódme miejsce w konkurencji pistoletu pneumatycznego, a cztery lata wcześniej w Londynie, zajęła dwudzieste drugie miejsce w tej samej konkurencji.

Odejście mistrzyni to wielka strata dla jej rodziny, a także świata sportu.

ZOBACZ: Paulina Krupińska kocha góry, a Małgorzata Rozenek jest bardzo rodzinną osobą. Te gwiazdy cenią sobie przyjemności "prostego" życia