Anna Lewandowska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia z wesela, które wraz z Robertem wyprawili dokładnie siedem lat temu. Para jest ze sobą już od dwunastu lat i choć Lewandowskich śmiało można nazwać ludźmi sukcesu, oboje zaczynali dosyć skromnie i wspólnie wkraczali na kolejne szczeble kariery sportowej, co tylko umacniało ich wzajemną miłość.

7 lat jako mąż i żona. 12 lat razem - napisała pod postem Ania

Udostępnione przez Lewandowską fotografie spotkały się z pozytywnym odzewem. Nie zabrakło oczywiście życzeń i gratulacji od fanów.

Kolejnych pięknych lat! Wzrastajcie w miłości

Pięknej miłości do końca życia

Aniu, samych wspaniałych dni na kolejne rocznice! Aby zawsze Wam się tak śmiały oczy, kiedy patrzycie na siebie, jak na waszych wszystkich wspólnych zdjęciach

Początki nie należały do najłatwiejszych, a sukces nie pojawił się znikąd

O początkach związku z Anią Robert Lewandowski opowiedział niedawno w rozmowie z "Twoim stylem". Piłkarz zdradził, że ich życie nie zawsze było usłane różami i jeszcze kilka lat temu problemem była naprawa samochodu za 1400 złotych. Wyznał, że doskonale pamięta, jak to jest nie mieć na podstawowe rzeczy. Teraz Lewandowscy nie wstydzą się sukcesu, na który oboje uczciwie zapracowali. On stale trenował, by trafić do czołówki najlepszych piłkarzy świata, a ona rozwijała biznes za biznesem. Choć śmiało można powiedzieć, że mają już wszystko, czego mogliby zapragnąć, nie zatrzymują się i stawiają na ciągły rozwój.

Obecnie Ania i Robert są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek - Klary i Laury, które są oczkami w głowie sportowców. Lewandowscy poświęcają dzieciom każdą wolną chwilę, czym chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Para do tej pory nie zdecydowała się na pokazanie pełnego wizerunku dziewczynek, jednak ze zdjęć i nagrań bije rodzicielska miłość, której nie da się już tak łatwo ukryć.

Z okazji rocznicy życzymy kolejnych lat miłości i dalszych sukcesów nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale też prywatnej.