Księżna Kate na zdjęciu z dzieciństwa. Charlotte jest do niej podobna? Jedno z dzieci to kopia mamy

Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie księżnej Kate w towarzystwie taty. Archiwalną fotografię opublikowano na oficjalnym Instagramie Kensington Royal z okazji Dnia Ojca. Poddani zastanawiali się, które z dzieci Kate najbardziej przypomina ją z czasów młodości. Niektórzy sądzą, że książę Louis do złudzenia przypomina mamę, inni z kolei obstawiają księżniczkę Charlotte. Oceńcie sami!

Księżna Kate w młodości

Rodzina królewska wzbudza olbrzymie zainteresowanie mediów. Szczególnie dzieci, które są nieustannie porównywane do pozostałych członków brytyjskiej monarchii. Poddani zastanawiają się, czy księżniczka Charlotte, książę George i mały Louis są bardziej podobni do mamy czy to taty. Najnowsze zdjęcie księżnej Kate z młodości rozwiewa wszelkie wątpliwości na ten temat. Niektóre portale uważają, że Charlotte jest identyczna jak matka w dzieciństwie. Jednak na ten temat głosy są mocno podzielone. Z kolei Daily Mail ocenia, że Louis jest wierną kopią mamy. W pełni zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Najlepiej zauważycie to, gdy porównacie zdjęcie Kate Middleton z młodości z urodzinowym zdjęciem księcia Williama z dziećmi.

Niedawno książę William świętował 38. urodziny. Z tej okazji na oficjalnym profilu Kensington Royal ukazało się wykonane przez księżną Kate zdjęcie. Na fotografii przyszły król pozuje w towarzystwie pociech - George'a, Charlotte i Louisa. Na ujęciu wyraźnie widać podobieństwo małego Louisa do mamy.

Księżna Kate i książę Louis Instagram @kensingtonroyal

Wielbiciele rodziny królewskiej są przekonani, że książę Louis rysy twarzy odziedziczył po mamie. Trzeba przyznać, że ma ten sam uśmiech. Podobieństwa dodaje z pewnością fakt, że postaci na zdjęciu ustawione są dokładnie w ten sam sposób.