Anna i Robert Lewandowscy to para, która ciężką pracą osiągnęła sukces. Nic więc dziwnego, że sportowcy od czasu do czasu pozwalają sobie na odrobinę luksusu, a już na pewno starają się zapewnić go dzieciom - Laurze i Klarze.

Na instagramowym profilu Ani Lewandowskiej pojawiło się ostatnio zdjęcie z rodzinnego spaceru, na którym widać, że obie córeczki mają takie same wózki. Pod postem trenerki nie zabrakło pytań odnośnie rodzaju i ceny. Model to Cybex platinum priam koi crystallized, który wraz z gondolą, stelażem i innymi gadżetami może kosztować nawet ponad osiem tysięcy złotych za sztukę.

Niepozorna stylizacja Lewandowskiej zaskakuje ceną

Nie wózki jednak najbardziej przykuły naszą uwagę. Szczególnie zainteresowaliśmy się stylizacją Anny Lewandowskiej, bo choć zestaw z pozoru wygląda na skromny, w rzeczywistości jest sporo wart. Sportowe buty, które miała na sobie trenerka podczas spaceru z rodziną to model "eclypse" od Stelli McCartney o cenie przekraczającej dwa tysiące złotych. Z kolei biały t-shirt z niewielkim nadrukiem jest od Burberry. Pochodzi z tegorocznej kolekcji i kosztuje niecałe tysiąc trzysta złotych.

Zarówno Ania, jak i Robert po raz kolejny popisali się stylem i smakiem. Nic dziwnego, że od lat są zachwalani przez modowych krytyków. Proste stylizacje to w ich przypadku strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że dobrali się też pod względem kolorystycznym.

Fotografie ze spaceru pojawiły się także na Instagramie Roberta Lewandowskiego, który chętnie dzieli się życiem rodzinnym w towarzystwie swoich trzech dziewczyn. I choć młodzi rodzice nie zdecydowali się jeszcze na pokazanie córek w całości, publikowane zdjęcia potrafią być naprawdę urocze.