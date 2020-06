Jesienią zeszłego roku Joanna Krupa po raz pierwszy została mamą. Dokładnie 2 listopada na świat przyszła córka modelki: Asha-Leigh. Od tamtej pory życie prowadzącej "Top Model" zmieniło się o 180 stopni, co sama zainteresowana chętnie relacjonuje fanom na Instagramie. Na profilu świeżo upieczonej mamy dominują głównie zdjęcia z córką, jednak tym razem mogliśmy zobaczyć jej zdjęcie z dzieciństwa, które opublikowała z okazji Dnia Ojca. Fani są jednomyślni i uważają, że mała Asha jest chodzącą kopią mamy. Zobaczcie zresztą sami.

Joanna Krupa w dzieciństwie

W związku z Dniem Ojca wiele gwiazd publikuje swoje archiwalne zdjęcia z ojcami. Nie było inaczej w przypadku Joanny Krupy, która pokazała uroczą fotkę, na której ma jedynie kilka miesięcy.

Wszystkiego najlepszego tato. Kocham Cię! - napisała pod postem Krupa.

Warto zaznaczyć, że na zdjęciu modelka była mniej więcej w takim samym wieku, co jej córka. To skłoniło fanów oraz znajomych z branży do wielu komplementów. Ci zgodnie uznali, że mała Asha jest bardzo podobna do mamy.

O Boże! Twoja córka wygląda identycznie!

Pani córka wygląda tak samo jak Pani, kiedy była Pani dzieckiem.

Ojej, Twoja córcia wygląda zupełnie tak, jak Ty wtedy - piszą w komentarzach.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Faktycznie, córka Joanny Krupy jest łudząco do niej podobna.

Joanna Krupa z córką instagram.com@joannakrupa

