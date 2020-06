Na kilka tygodni przez wyborami prezydenckimi politycy partii rządzącej oraz Andrzej Duda postanowili odświeżyć temat środowiska LGBT+. Prezydent publicznie mówił, że "próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia", co zapoczątkowało serię homofobicznych wypowiedzi w mediach. W międzyczasie głos zabrał Franek Broda, nastoletni siostrzeniec premiera Mateusza Morawieckiego. Chłopak deklaruje się jako osoba nieheteronormatywna i publicznie krytykuje poglądy polityków PiSu, w tym swojego wujka.

REKLAMA

Zobacz wideo Politycy PiS uderzają w LGBT. Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje

Franek Broda ostro o Andrzeju Dudzie

Ostatnio Franek Broda raz jeszcze uderzył w obóz partii rządzącej, a konkretnie w samego prezydenta Andrzeja Dudę. Na oficjalnym profilu nastolatka na Facebooku pojawiło się wideo będące odpowiedzą na spot wyborczy #RafałNieKłam. Nagranie zaczyna się od ironicznego powitania.

Cześć Andrzej, z tej strony Europa. Złośliwi mówią, że słabo reprezentujesz Polskę. Jestem przekonany, że to tylko niepotrzebna złośliwość - słyszymy.

Dalej Franek idzie za ciosem i wymienia kolejne wpadki obecnej głowy państwa, w tym m.in.: pomylenie daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz braki w znajomości języka angielskiego.

Jak dobrze wiemy, jesteś ambitny i pracowity. Przykro nam tylko, że Konstytucji się jeszcze nie umiesz nauczyć, a przecież coś przysięgałeś - dodaje Broda.

Spot zrealizowany przez siostrzeńca Morawieckiego spotkał się z uznaniem internautów.

Oby więcej takich młodych i zdolnych ludzi.

Sercem jestem z Tobą.

To świetny materiał - czytamy w komentarzach.

Nastolatek nie ukrywa, że ma poważne aspiracje polityczne. Być może za kilka lat stanie się bezpośrednim konkurentem swojego znanego wujka?