Wiktoria Gąsiewska zachwyca burzą blond loków, a internauci porównują ją do Shakiry. Zwrócili też uwagę na jej usta

Wiktoria Gąsiewska pierwsze kroki w show-biznesie stawiała już jako mała dziewczynka. Zagrała w ''Katyniu'' Andrzeja Wajdy i skupiła na sobie uwagę widzów. Szeroką popularność przyniosła jej rola w uwielbianym przez widzów serialu ''Rodzinka.pl''. Niedawno mogłyśmy ją podziwiać w polskim horrorze ''W lesie nikt nie zaśnie nikt'' u boku Julii Wieniawy. Na szklanym ekranie widywaliśmy ją w prostych włosach. Niedawno gwiazda zaskoczyła odmienioną fryzurą. Jak teraz wygląda?

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska komentuje zakończenie "Rodzinki.pl"

Wiktoria Gąsiewska w kręconych włosach

Wiktoria Gąsiewska jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Dzięki temu wielbiciele pozostają z nią w stałym kontakcie i mogą na bieżąco śledzić jej życie. A dzieje się naprawdę sporo! Ostatnio opublikowała zdjęcie w nowej fryzurze. Wiktoria przyzwyczaiła fanów do tego, że ma długie, proste włosy. Okazuje się, że naturalnie może poszczycić się burzą loków, co niedawno zaprezentowała na Instagramie.

Zakręcona dziewczyna, dosłownie i na głowie. Przesyłam buziaki! #curlyhairdontcare

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci obsypali ją komplementami i docenili bujną czuprynę.

Uuu, jaka Shakira!

Przepięknie ci w naturalnych włosach. Nie prostuj nigdy!

Bardzo lubię siebie w prostych, ale natury nie oszukasz. Najmniejsza wilgoć i się kręciły wiec zaczęłam dbać o skręt, dziękuję - odpowiedziała aktorka.

Jedna z obserwatorek dostrzegła, że Wiktoria ma większe usta. Od razu zapytała:

Powiększałaś usta?

Niestety, aktorka do tej pory nie odpowiedziała na ten komentarz, co tylko podsyciło ciekawość fanów. Być może wkrótce odniesie się do rewelacji na ten temat.

Jak podoba Wam się Wiktoria w kręconych włosach? My jesteśmy zachwyceni!