Janusz Chabior i Agata Wątróbska wzięli ślub, a radosną nowiną i zdjęciami z ceremonii pochwalili się na Instagramie. Bez wątpienia wybranka aktora budzi duże emocje. Głównie ze względu na różnicę wieku. Agata jest młodsza o 18 lat od Chabiora i dla wielu może być dość zagadkową postacią. Okazuje się jednak, że od lat robi aktorską karierę.

REKLAMA

Zobacz: Janusz Chabior wziął ślub z młodszą ukochaną! Pochwalił się weselnym zdjęciem. "Miałem gębę mokrą od łez"

Zobacz wideo Marina za suknię ślubną zapłaciła 50 tysięcy. Do rekordzistek jej daleko. Beckham na swoją wydała fortunę, ale efekt...

Kim jest Agata Wątróbska?

Agata Wątróbska ma 39 lat i na swoim koncie ma zarówno role filmowe, serialowe, jak i teatralne. Pierwsze kroki na planach seriali zaczęła stawiać w 2002 roku. Wtedy zaczęła grać w produkcji "Samo życie". Mogliśmy także podziwiać ją w takich serialach jak "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Egzamin z życia" czy "Mamuśki". Zagrała także w filmach - "Wywiad", "Wojna polsko-ruska" czy "Ki". Obecnie też nie próżnuje - właśnie wystąpiła w "Wiedźminie", wcielając się w rolę Zoli, a także w "Małym Zgonie", gdzie gra więźniarkę Lolę.

Nie da się ukryć, że Agata Wątróbska jest barwną osobą. Mimo że nie bryluje na salonach, to jesteśmy pewni, że gdyby to robiła, ciężko byłoby oderwać od niej wzrok. Widać to choćby po wyborze ślubnej kreacji - Agata Wątróbska zamiast na klasyczną biel, buty na obcasach i welon zdecydowała się na żółtą sukienkę, piękny wianek z kwiatów i wygodne trampki. Nie wyciągamy jednak powyższych wniosków wyłącznie na podstawie ślubnej stylizacji. O wiele więcej można dowiedzieć się z jej profilu na Instagramie, gdzie regularnie publikuje z Januszem Chabiorem zabawne nagrania, w których prezentuje zarówno dystans do siebie samej, jak i talent komediowy.

Janusz Chabior, Agata Wątróbska Instagram/agatawatrobska

O związku Janusza Chabiora i Agaty Wątróbskiej niewiele wiadomo. Para poznała się dzięki Robertowi Górskiemu na jednej z jego imprez. Pierwsze wspólne zdjęcie opublikowała w kwietniu 2019 roku. Wtedy Janusz Chabior podpisał fotografię z Agatą słowami:

Wiosna łączy.

Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Para zaręczyła się w sierpniu 2019 roku, a w grudniu brylowała po raz pierwszy na salonach. Teraz zdecydowała się na ślub. Bez wątpienia uroczystość była wyjątkowa. Odbyła się w końcu w bardzo specyficznym momencie, przez który nie było mowy o zaproszeniu tłumu gości i urządzeniu hucznego wesela. To jednak nie przeszkadzało młodej parze, by celebrować te chwile po swojemu - już wspomnieliśmy o stylizacji panny młodej, ale na uwagę zasługuje również brak organisty, zamiast którego zagrał Paweł Domagała na gitarze. Ach, co to był za ślub.