Katarzyna Chrzanowska była gwiazdą telewizji, ale wycofała się z show-biznesu. Odnalazła szczęście w Hiszpanii

Katarzyna Chrzanowska zyskała popularność w serialu ''Adam i Ewa'', emitowanym w latach 2000-2002. Na koncie ma również role filmowe w takich filmach jak ''Cudzoziemka'' czy ''Opowieści Harleya''. Mimo że osiągnęła sukces, usunęła się z show-biznesu i wyjechała z Polski.

Katarzyna Chrzanowska o życiowych wyborach

Chociaż kariera Katarzyny Chrzanowskiej rozwijała się znakomicie, to aktorka zmagała się z wieloma problemami w życiu prywatnym i doświadczyła wielkiej tragedii. Jej mąż, Piotr Niemkiewicz, utonął w 2002 roku podczas wakacji na Krecie. Mężczyzna osierocił dwie córki: Celinę i Stefanię. Od tego czasu cała odpowiedzialność za ich wychowanie ciążyła na Katarzynie. Początkowo mieszkała w Paryżu, gdzie zresztą poznała swojego męża. W 2015 roku zdecydowała się na kolejną zmianę i zamieszkała w Andaluzji. W rozmowie z portalem film.interia.pl opowiedziała, co skłoniło ją do takiej decyzji.

Wiedziałam, że nie chcę już żyć we Francji. Za dużo miałam wspomnień. Życie w Paryżu, który będzie mi bliski zawsze, stało się dla mnie za trudne. Kocham to miasto, tam poznałam miłość życia, Piotra, dostałam pierwszą filmową propozycję, urodziły się moje bliźniaczki. Z przyjemnością tam wracam, ale paryski etap mam za sobą. Po mojej pierwszej podróży po Andaluzji w 2007 roku poczułam, że to miejsce jest dla mnie przychylne - wyznała.

Aktorka przyznała, że to właśnie w Hiszpanii udało jej się odnaleźć szczęście, którego tak długo szukała. Chrzanowską zauroczyły przepiękne krajobrazy, jedzenie, a co najważniejsze - serdeczni i pomocni ludzie. Przyznała, że śródziemnomorski styl życia bardzo jej pasuje i świetnie odnajduje się w Andaluzji. Szczególnie docenia bliski kontakt z naturą, a jej dom znajduje się 450 m n.p.m. Jednocześnie twardo stąpa po ziemi i nie zapomina o codziennych obowiązkach.

Mieszkając tu, mam obowiązki jak każdy, związane z życiem, rachunkami, sprzątaniem, zakupami etc.. Chciałabym je w jak największym stopniu ograniczyć, żeby bardziej korzystać z uroków tego miejsca - wyznała.

Aktorka nie zdradziła konkretnie, czym zajmuje się na co dzień, ale przyznała, że od pewnego czasu dużą radość daje jej pisanie.

Od jakiegoś czasu dużo piszę. Chyba nastał taki okres w moim życiu: chęć zatrzymania czasu. Niektórzy w tym celu wstrzykują botoks, a niektórzy piszą książki - dodała.

Z pewnością wszyscy wielbiciele serialu ''Adam i Ewa'' byliby zachwyceni, gdyby ujrzeli Katarzynę Chrzanowską ponownie na ekranie. Kto wie, życie w końcu przynosi rozmaite scenariusze...