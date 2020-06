Meghan Markle nie wyklucza kariery w polityce. "Jej misja wykracza daleko poza aktorstwo"

Kariera Meghan Markle od kilku miesięcy stoi w miejscu. Po odejściu z rodziny królewskiej i przeprowadzce do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych, wielu miłośników byłej już księżnej spodziewało się, że wróci ona do aktorstwa. Na to się jednak nie zapowiada. Informator "The Sun" donosi natomiast, że 38-latka ma zupełnie inny pomysł na siebie.

Zobacz wideo Księżna Meghan zwróciła się do młodych ludzi: "Jako mała dziewczynka byłam przerażona"

Meghan Markle konkurencją dla Donalda Trumpa?

Jeszcze przed upuszczeniem brytyjskiego dworu Meghan Markle i (książę) Harry często angażowali się w społeczne i charytatywne przedsięwzięcia. Po wyjeździe do USA mieli zamiar rozwijać działania swojej fundacji, jednak plany pokrzyżował im globalny kryzys zdrowotny. To nie oznacza jednak, że Meghan odłożyła na drugi plan swoje ambicje. Osoba z jej otoczenia twierdzi, że Markle chce na poważnie zająć się polityką.

Meghan ma wrażenie, że jej misja wykracza daleko poza aktorstwo. Powiedziała, że chce użyć swojego głosu do zmian i nie wykluczyła kariery politycznej - czytamy na łamach "The Sun".

Polityczne aspiracje Meghan nie wzięły się znikąd. Była księżna bardzo przeżyła zabójstwo George'a Floyda. Przypomnijmy, że czarnoskóry mężczyzna zmarł na skutek uduszenia przez policjanta. Markle nie ukrywa, że problem rasizmu dotyczy także jej osobiście. Jako dziecko Afroamerykanki i białego mężczyzny 38-latka spotykała i spotyka się ze skrajnymi reakcjami na jej pochodzenie. Bardzo możliwe więc, że w ewentualnym programie politycznym Meghan znajdą się postulaty mające na celu walkę z nierównościami w społeczeństwie. Jeśli wierzyć zagranicznym mediom, to była książęca para już od kilku tygodni dyskretnie spotyka się z przedstawicielami ruchu Black Lives Matter. Ci z kolei mają odpowiednio przygotować ich do mówienia o rasiźmie.

Czas pokaże, czy Meghan Markle rzeczywiście zdecyduje się na karierę polityczną. Taki ruch z jej strony byłyby sporym zaskoczeniem zwłaszcza dla tych osób, które wciąż czekają na kolejne filmy z jej udziałem. Cóż, cierpliwość jest cnotą.