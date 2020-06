Marek Kondrat skutecznie odciął się od show-biznesu. W 2007 roku porzucił karierę aktorską i zajął się sprzedażą wykwintnych win, otwierając coraz więcej restauracji. Artysta w ostatnich latach poświęcił się szczególnie życiu rodzinnemu, budując przyszłość z młodszą od siebie o kilka dekad córką Grzegorza Turnaua, Antoniną. Dwa lata temu na świat przyszła ich córka Helenka, jednak dumny ojciec nigdy nie pokazywał dziecka w mediach społecznościowych. Wyjechał nawet do Francji, by uciec od fotoreporterów i wieść spokojne życie. Co skłoniło go, by uaktywnić się na Facebooku i opublikować zdjęcie z córką? Tym sposobem odniósł się do tolerancji i poparł środowisko LGBT.

Marek Kondrat z córką na tle tęczy

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi celebryci od kilku tygodni coraz chętniej wypowiadają się na tematy polityczne. Szczególnie, gdy dotyczą one środowisk LGBT, których przedstawicieli w show-biznesie można znaleźć mnóstwo. Głos w tej sprawie zabrał nawet Marek Kondrat. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, które wyraża więcej niż tysiąc słów, a jakikolwiek podpis jest już zbędny. W komentarzach internautów na oficjalnym profilu artysty nie zabrakło wyrazów uznania. Na fotografii widać, jak aktor prowadzi za rękę swoją dwuletnią córkę, a nad ich głowami faluje zawieszona pomiędzy budynkami tęczowa flaga - symbol środowiska LGBT.

Malowniczy obrazek zebrał tysiące polubień i kilkadziesiąt komentarzy. Fani aktora docenili przejaw ogromnej tolerancji i zaprezentowanie clou środowiska LGBT z perspektywy miłości, która zawsze jest pięknym uczuciem bez względu na płeć darzących się nią osób.

Piękne zdjęcie, które dużo mówi. Szczęście i miłość! - czytamy we wpisach internautów.