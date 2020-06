Michał i Aleksandra Żebrowscy świętują 11. rocznicę ślubu. "Prawie zapomnieliśmy"

Michał Żebrowski od początku swojej kariery jest uważany za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Na nieszczęście zakochanych w nim fanek, mężczyzna od lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Aleksandrą Żebrowską. Para pobrała się 20 czerwca 2009 w Brzegach-Rynias na południu Polski. Owocem ich miłości są synowie: 10-letni Franciszek i 7-letni Henryk. Już niebawem rodzina Żebrowskich powiększy się o kolejnego potomka. Termin porodu nie jest znany, ale rozmiar ciążowego brzuszka Aleksandry wskazuje na to, że rozwiązanie zbliża się coraz większymi krokami.

Żebrowscy prawie zapomnieli o rocznicy ślubu

Zarówno Michał, jak i Aleksandra, bardzo chętnie udzielają się na Instagramie. Małżeństwo chętnie wrzuca do sieci wspólne zdjęcia. Tak też było w weekend. Zakochani pochwali się fotką z okazji kolejnej, jedenastej już rocznicy ślubu. Co ciekawe, hashtagi wskazują na to, że para omal zapomniała o tej szczególnej okazji.

#rocznica #prawiezapomnielismy #11lat #11kilo #poślubie - czytamy.

Urocze zdjęcie pojawiło się na instagramowym profilu Aleksandry Żebrowskiej.

Pod zdjęciem nie brakuje życzeń oraz gratulacji. Głos zabrali nie tylko fani Żebrowskich, ale również ich sławni znajomi.

Gratulacje Kochani - napisała Małgorzata Socha.

Najlepszego - dodał od siebie Olivier Janiak.

Przypomnijmy, że Michała Żebrowskiego i jego żonę dzieli 15 lat różnicy. Przyszli małżonkowie po raz pierwszy spotkali się, kiedy Ola była zaledwie 5-letnią dziewczynką. Między aktorem a jego żoną zaiskrzyło dopiero podczas niespodziewanego spotkania na studiach podyplomowych.

My również dołączamy się do życzeń. Dużo miłości i wielu kolejnych lat razem!