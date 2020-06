Kinga Rusin rozpoczęła pracę w mediach jeszcze w latach 90. Od tego czasu zdążyła dorobić się nie tylko statusu jednej z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce, ale również ikony mody. Widać, że 49-letnia prezenterka zwraca uwagę na to, co nosi, dzięki czemu jej kreacje zawsze cieszą oko widzów. Zarówno w studiu "Dzień Dobry TVN", jak i na branżowych imprezach, Kinga Rusin często pojawia się w sukienkach, ale ostatnio paparazzi przyłapali ją w nieco luźniejszej stylówce.

REKLAMA

Młodzieżowa Kinga Rusin pozuje z psem

Praca w jednej z największych stacji telewizyjnych w kraju przyczyniła się do ogromnej popularności Kingi Rusin. To wiąże się oczywiście z częściową utratą popularności. Gwiazda musi liczyć się z tym, że na warszawskich ulicach nie brakuje paparazzi, którzy chętnie zrobiliby jej zdjęcie w dresie i bez makijażu. Niedoczekanie! Gospodyni "Dzień Dobry TVN" nawet na spacerze z psem wygląda jakby właśnie skończyła sesję zdjęciową.

Dziennikarka została sfotografowana przez fotoreporterów w niedzielny poranek, kiedy to przechadzała się po centrum stolicy ze swoim pupilem Czarkiem. Letnia stylizacja gwiazdy złożyła się z butów na wysokim obcasie oraz dżinsowego kombinezonu. Look uzupełniły duże okulary przeciwsłoneczne. Pojawienie się paparazzi nie popsuło humoru Kindze Rusin. Przeciwnie. Gwiazda uśmiechała się, a nawet zapozowała do kilku zdjęć z Czarkiem.

Kinga Rusin w młodzieżowej stylizacji przypomina nam trochę jej koleżankę ze stacji, Gabi Drzewiecką. Czas pokaże, czy prowadząca "Big Brothera" zrobi karierę na miarę gospodyni "Dzień Dobry TVN". Trzymamy kciuki!