Sara Boruc uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Ma doskonałe wyczucie stylu i odnajduje się w najnowszych trendach jak mało kto. Mimo że nie zawsze jej wybory modowe cieszą się powszechnym uznaniem, to projektantka biżuterii nie przejmuje się krytyką. Dumnie kroczy przed siebie i co chwila zaskakuje obserwatorów nowymi stylizacjami. Niedawno opublikowała zdjęcie w naturalnej wersji, jednak cała uwaga skupiła się na jej umięśnionym brzuchu.

Sara Boruc prezentuje umięśniony brzuch

Sara Boruc jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Na jej Instagramie nie brakuje modowych inspiracji. Jednak to nie wszystko. Słynna WAG chętnie dzieli się też przepisami na zdrowe posiłki, zachęca do aktywności fizycznej i pokazuje, jak spędza czas z rodziną. Niedawno zaprezentowała się bez grama makijażu, co wywołało olbrzymie zainteresowanie wśród jej obserwatorek. Zdjęcie opatrzyła długim podpisem i zachęciła fanki do treningu.

A co, trochę Was powkurzam! A może zmotywuję? Choć pewnie mnóstwo tutaj mam, które mają jeszcze lepsze brzuszki od mojego! Bo chcieć to móc. Dajcie znać czy chcecie, żebym częściej opowiadała o swoich nawykach żywieniowych, ćwiczeniach itd...? Chętnie podzielę się z Wami moimi sposobami na utrzymanie formy ;-) I choć do ideału mi daleko, to jestem zadowolona z tego, co udało mi się osiągnąć. Dziś nie będzie takiego brzucha - niedziela to nasz „cheat day” jemy wszystko i w dowolnych ilościach. Lubię niedziele - napisała.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internautki doceniły urodę Sary, a także jej znakomitą formę.

Kochana, figura marzenie!

Wow, ja też chcę taki brzuszek!

Niczym nastolatka. Brzuch petarda - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że Sara może pochwalić się naprawdę świetną figurą. Przypomnijmy, że celebrytka zaledwie rok temu urodziła syna, a niedługo po porodzie wróciła do formy. Takiego brzucha mogłaby jej pozazdrościć niejedna kobieta!