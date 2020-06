Marta Klos to reporterka, która na co dzień współpracuje z TVN24, a widzowie mogą kojarzyć ją z prowadzenia kilku programów stacji. Prezenterka nie ma aż nadto rozbudowanego konta na Instagramie, ponieważ obserwuje ją zaledwie tysiąc osób, co na osobę publiczną jest dość małą liczbą. Pomimo tego, dziennikarka często publikuje posty na swoim oficjalnym instagramowym profilu. Za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że spodziewa się dziecka. Radosną nowinę potwierdziła fotografią, na której widać zaokrąglony ciążowy brzuszek. W komentarzach posypały się gratulacje dla młodej mamy!

Marta Klos spodziewa się dziecka

Wiadomość o ciąży popularnej osoby jest zawsze dużym przeżyciem dla jej fanów. Tym razem radosną nowiną podzieliła się dziennikarka z TVN24. Marta Klos nie prowadzi iście celebryckiego życia i chroni swoją prywatność, jednak postanowiła pochwalić się fotografią, na której prezentuje się w letniej niebieskiej sukience podkreślającej krągły brzuszek. Prezenterka potwierdziła, że jest to dla niej wyjątkowy czas i niezwykłe lato.

Pod postem pojawiło się wiele miłych słów skierowanych w stronę młodej mamy. Oprócz gratulacji na profilu Marty można przeczytać pytania od internautów, którzy zaciekawieni są płcią dziecka. Póki co Klos nie zdradziła, czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki.

Gratulacje, Pani Marto. Syn czy córka?

Gratulacje, że spodziewa się Pani drugiego dziecka!

Przypomnijmy, że Marta Klos była niegdyś łączona z Kubą Wojewódzkim, a plotkom o ich rzekomym romansie nie było końca.