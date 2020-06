W polskim show-biznesie nastał prawdziwy baby boom. Niedawno na świat przyszło dziecko Małgorzaty Rozenek, Anny Lewandowskiej, a także Katarzyny Glinki. Wielbiciele gwiazd z wielką uwagą wypatrują na horyzoncie kolejne pań, które pojawiają się w luźnych ubraniach. Niektórzy podejrzewają, że to pierwsza oznaka ciąży. Niedawno taką teorię wysnuli obserwatorzy Margaret, którzy dopatrzyli się u piosenkarki ciążowego brzucha. Gwiazda odniosła się do zaistniałej sytuacji.

Margaret komentuje doniesienia o ciąży

W ubiegłym roku Margaret wycofała się z życia publicznego. Zrezygnowała z intratnego kontraktu z Warner Music Poland, a niedługo później oznajmiła, że zawiesza karierę muzyczną. Powodem miały być problemy zdrowotne. Równocześnie piosenkarka odnalazła wewnętrzny spokój i szczęście w miłości. Wzięła nieformalny ślub w Peru ze swoim partnerem, KaCeZetem. Ceremonia odbyła się w niecodziennym wydaniu. Gościli na niej szamani i nie zabrakło również magicznego pierścienia, który miał połączyć ze sobą zakochanych.

Niedawno gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie z planu teledysku swojej znajomej. Miała na dobie luźną sukienkę, która zdaniem niektórych odznaczała się na brzuchu. Zaintrygowało to fanów, a niektórzy z nich uznali, że piosenkarka spodziewa się dziecka. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ. Postanowili zapytać o to samą zainteresowaną, jednak Margaret konsekwentnie milczała. Aż do teraz. Niedawno odpowiedziała na jeden z komentarzy ciekawskich obserwatorów.

Jesteś w ciąży!

Nie, nie jestem w ciąży - odpowiedziała.

Jak widać nie zawsze warto wierzyć w to, co widzimy na zdjęciu.

