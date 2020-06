To koniec serialu ''Świat według Kiepskich''? Produkcja zniknie z anteny po ponad dwudziestu latach. ''Nie nagrywamy''

''Świat według Kiepskich'' zyskał miano kultowego. Produkcja zadebiutowała pod koniec lat dziewięćdziesiątych i przez ponad dwadzieścia lat rozbawiała do łez miliony Polaków. Serial zyskał grono wiernych fanów, a niektóre dialogi na stałe weszły do języka mówionego. Niestety, najprawdopodobniej nie rozpoczną się zdjęcia do kolejnego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Grabowski uważa, że powróciła cenzura

Koniec ''Świata według Kiepskich''

Niedawno media obiegła informacja, że serial znika z anteny. Zarówno dla fanów, jak i samej obsady, było to wielkie zaskoczenie. Nie wiadomo, czym podyktowana była decyzja o zakończeniu zdjęć. Dziennikarze fakt.pl podają, że zdjęcia do kolejnego sezonu ''Świata według Kiepskich'' miały rozpocząć się na początku czerwca. Jednak miesiąc powoli się kończy, a żaden z aktorów nie otrzymał scenariusza, ani informacji, kiedy ekipa serialu planuje powrót na plan. Całą sytuację skomentowała Marzena Kipiel-Sztuka, serialowa Halinka Kiepska.

Nie nagrywamy i nie znamy daty ewentualnych zdjęć, więc prawdopodobnie to koniec. Szkoda, bo to była fajna przygoda - wyznała.

Przez ponad dwadzieścia lat serial zyskał wierną rzeszę fanów i niektórzy nie wyobrażali sobie wieczorów bez kolejnych perypetii szalonej rodziny Kiepskich. Wiadomość o zakończeniu emisji serialu wzbudziła wiele kontrowersji zarówno wśród widzów, jak i samych aktorów.

''Świat według Kiepskich'' charakteryzował się dosadnością, wulgaryzmami i często głupkowatymi żartami. Z pewnością powielał stereotypową wizję polskiej rodziny, balansował na granicy dobrego smaku, a często ją przekraczał. Mimo wszystko trzeba przyznać, że sitcom zapisał się na kartach polskiej popkultury. Jaka będzie jego przyszłość? Tego nie wiadomo. Do tej pory producenci serialu nie odnieśli się do krążących informacji dotyczących zakończenia emisji.