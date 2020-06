Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje uczestnik programu ''Dżentelmeni i wieśniacy'' - Jarosław K. Zginął w tragicznym wypadku. Miał czterdzieści lat.

Nie żyje uczestnik programu ''Dżentelmeni i wieśniacy''

W sobotni poranek, 20 czerwca, służby ratunkowe w Mrzeżynie w województwie zachodniopomorskim otrzymały informację, że czarno Volvo wjechało do kanału Regi przy ulicy Portowej. Ratownicy odnaleźli mężczyznę, jednak mimo wielu prób reanimacji nie udało się go uratować.

Jak wynika z ustaleń ''Super Expressu'' uczestnik programu był jedyną osobą przebywającą w samochodzie. Mężczyzna prawdopodobnie miał założone kajdanki, a wjazd autem do rzeki nie był przypadkowym zdarzeniem.

Wjazd auta do kanału nie był wypadkiem, a dramatycznym końcem decyzji o podjęciu samobójstwa - czytamy w ''Super Expressie''.

Najprawdopodobniej Jarosław K. targnął się na swoje życie ze względu na problemy osobiste.

Jarosław K. zyskał rozpoznawalność w programie ''Dżentelmeni i wieśniacy'', emitowanym w stacji TTV. Na szklanym ekranie pojawił się w 2017 roku, kiedy to zamienił się rolami z Przemkiem, biznesmenem, który był pasjonatem ekstremalnych wypraw. Jarosław K. z zawodu był rybakiem i wiódł proste życie w Mrzeżynie, gdzie znali go wszyscy. Na stronie stacji TTV znajduje się zapowiedź odcinka, w którym wziął udział. Możemy dowiedzieć się również kilku informacji o samym uczestniku.

Żyje skromnie, jego domek przypomina letniskową bazę wypadową, w kranach ma słoną wodę, ale za to do pracy pływa łódką. Nieprzywiązujący wagi do pieniędzy Jarek w Warszawie będzie mógł szybko, ale w ryzykowny sposób, zarobić sporą sumę. Osmagany słońcem i wiatrem wilk morski w salonie medycyny estetycznej odkryje przed nami swoje drugie, nieoczekiwane, oblicze.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

