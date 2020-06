"Rolnik szuka żony". Diana bawi się na weselu, "czekając na własny ślub". Pochwaliła się sukienką w kolorze fuksji

"Rolnik szuka żony" to program, który wzbudza wiele emocji, a widzowie kibicują powstałym dzięki niemu parom. Diana również szukała szczęścia w show prowadzonym przez Martę Manowską, jednak zniknęła z produkcji, gdy dowiedziała się, że jej wybranek, Seweryn, spotyka się z inną uczestniczką. Niedawno opijała niespełnioną miłość, a kilka dni temu wybrała się na krakowski rynek, prezentując zgrabną figurę. Teraz przyszedł czas na zabawę weselną, choć na opublikowanym przez Darię zdjęciu nie widać, by dopisywał jej iście szampański humor. Kobieta wyznała, że jest osobą towarzyszącą, ale z niecierpliwością czeka na własną ceremonię ślubną. Czyżby na horyzoncie pojawił się jakiś partner, a może to tylko wypowiedzenie na głos dalekich marzeń?

Zobacz wideo Bardowscy są przykładem na to, że miłość może pojawić się nawet w programie telewizyjnym.

Daria z "Rolnika..." czeka na swój ślub

Ślub to dla wielu kobiet uroczystość, o której marzą już od najmłodszych lat. Z pewnością do grona wielbicielek ceremonii zawarcia małżeństwa należy Daria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony". Bohaterka show emitowanego przez Telewizję Polską wybrała się na imprezę weselną jako osoba towarzysząca. W mediach społecznościowych pochwaliła się odważną kolorystycznie kreacją z dość głębokim dekoltem. Jednak największą uwagę internautów zwraca sam podpis zamieszczony pod fotografią. Kobieta zasugerowała w nim, że chętnie założyłaby białą suknię i stanęła przed ołtarzem.

Czekając na własny ślub... Dziś jako osoba towarzysząca - czytamy na profilu Darii.

W komentarzach nie zabrało komplementów na temat wyglądu uczestniczki telewizyjnego programu.

Ładna kobieta w pięknej sukience.

Dzisiaj na weselu bawi się również inny bohater "Rolnika...", Łukasz Sędrowski. Mężczyzna opublikował w sieci zdjęcie z Urzędu Stanu Cywilnego. Myślicie, że obie imprezy mają ze sobą związek czy to tylko zbieg okoliczności?