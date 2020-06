Blanka Lipińska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie relacjonuje swoją codzienność. Celebrytka jest wyjątkowo szczera i nie ma oporów, by np. pokazywać się z Baronem w łóżku. Tym razem opowiedziała fanom, jakim zabiegom z zakresu medycyny estetycznej już się poddała.

Blanka Lipińska o poprawianiu urody

Autorka powieści erotycznej nie ma tajemnic przed obserwatorami na Instagramie. Ostatnio zdradziła na Instastories, że wybiera się do lekarza, który zajmuje się operacjami plastycznymi i zabiegami z zakresu medycyny estetycznej. Potem dokładnie wymieniła wszystkie poprawki, którym się poddała.

Oprócz tego, że zrobiłam u niego biust i wyciął mi torebki tłuszczowe z policzków, dzięki czemu mam teraz zapaliny, a kiedyś nie miałam, to poprawiam kondycję napięcia skóry, bo niestety jestem bliżej czterdziestki niż dalej. To nie są przelewki. Robiliśmy fale radiowe, żeby mi podnieść owal twarzy, kontur, żebym była młodsza o 10 lat - powiedziała Blanka.

Nie da się ukryć, że Blanka Lipińska należy do niewielkiego grona gwiazd, które szczerze przyznają się do poprawiania urody. Gwiazda nie ma także oporów, by chwalić się metamorfozami na Instagramie. Jakiś czas temu pokazała zdjęcie sprzed kilku lat i kilku zabiegów.

