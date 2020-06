Joanna Koroniewska w odsłonie Instagram vs rzeczywistość. Spocona aktorka pozuje topless. "Asia, ubierz się!"

Joanna Koroniewska zyskała spore grono obserwatorów w mediach społecznościowych dzięki swojej naturalności. Gwiazda dzieli się z internautami życiem prywatnym, jednocześnie nie starając się go nadto koloryzować. Pokazywanie się w sieci bez makijażu nie jest jej wcale obce, a na profilu aktorki często można przeczytać zabawne wpisy, którymi uciera nosa wyidealizowanym instagramowiczom. Tym razem zaprezentowała dwie fotografie, które mają za zadanie ukazać, czym różni się codzienne życie od tego, które widzimy w internecie. Do jednego ze zdjęć Koroniewska zapozowała topless!

Joanna Koroniewska topless

Zestawienie Instagram vs rzeczywistość jest coraz częściej zauważalne w mediach społecznościowych. Internauci w ten sposób chcą pokazać obłudę, którą karmią nas wyidealizowane posty influencerów. Joanna Koroniewska z pewnością nie należy do tego grona gwiazd, które uciekają przed naturalnością. Bez skrępowania prezentuje się w wersji no make-up, czym zachwyca fanów. Teraz aktorka poszła o krok dalej i opublikowała dwa różniące się wyglądem zdjęcia, które mają odzwierciedlać wizerunkowe oczekiwania i codzienność. Udostępniła fotografię, którą zrobiła zaraz po treningu. Nawet spocona i zaczerwieniona twarz nie odebrała jej uroku. Jednak to drugie zdjęcie wzbudziło najwięcej emocji, ponieważ Joanna zapozowała do niego topless, zakrywając biust jedynie telefonem!

Instagram vs rzeczywistość. Zdążyłam przed deszczem - czytamy na profilu Koroniewskiej.

"Nagość" aktorki nie uszła uwadze internautów, którzy z dozą humoru zasugerowali, żeby gwiazda założyła strój.

Asia, ubierz się!

Aśka, wielkie pokłony za dystans do siebie i świata. Podziwiam i zazdroszczę!

My również podpisujemy się pod komentarzami fanów Koroniewskiej, którzy doceniają tak rzadko spotykaną w dzisiejszym świecie naturalność.