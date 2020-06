Maja Ostaszewska z burzą loków na głowie. Internauci są zgodni: Wygląda Pani zjawiskowo!

Aktywność zawodowa Mai Ostaszewskiej w ostatnim czasie została mocno ograniczona przez pandemię, dlatego powrót do teatru jest dla aktorki ogromną radością. Przez poprzednie miesiące nazwisko artystki zazwyczaj przewijało się w materiałach prasowych dotyczących spraw społecznych i politycznych. Ostaszewska w mediach społecznościowych wystosowała nawet apel do prezydenta, w którym prosiła, by nie straszył jej rodziny "ideologią" LGBT. Teraz aktorka zainteresowała fanów o wiele lżejszym tematem, a mianowicie swoją zmianą wizerunkową. Maja zapuściła włosy i zdecydowała się na burzę loków. Zobaczcie, jak wygląda!

Maja Ostaszewska w nowej odsłonie

Wyobrażacie sobie Maję Ostaszewską z burzą loków na głowie? Właśnie w takiej odsłonie aktorka zaprezentowała się swoim fanom na Instagramie, zapowiadając, że po dłuższej przerwie wraca do pracy w teatrze. W związku z tym artystka postawiła na zmianę fryzury. Do twarzy jej w takich włosach?

Pierwsze po izolacji próby w @nowy_teatr. Szykujemy się do streamingu na żywo i rejestracji „Wyjeżdżamy” już w tę sobotę 20.06 o 19tej. Na FB i Youtube teatru. Bądźcie z nami! Dobrze tu wrócić. Do tego ze wsparciem Fumy. To lubię - wspomniała w mediach społecznościowych Ostaszewska, pozując do zdjęcia z ukochanym psem.

Przy okazji internauci mieli okazję, by zobaczyć Maję w bujnych ciemnych lokach.

Uważacie, że w takiej odsłonie wygląda korzystniej? Jak dla nas to świetna zmiana wizerunkowa!