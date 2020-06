Renata Kaczoruk po raz pierwszy pokazała młodszą siostrę. Nie są do siebie podobne, ale łączy je wyjątkowa więź

Renata Kaczoruk jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Dzięki temu pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi wielbicielami, którzy mogą śledzić, jak wygląda jej codzienność. Modelka na Instagramie prezentuje dalekie podróże, a także kulisy swojej pracy. Tym razem postawiła na odrobinę prywaty i pochwaliła się zdjęciami młodszej siostry. A wszystko to z wyjątkowej okazji.

Renata Kaczoruk pochwaliła się siostrą

Renata Kaczoruk ma dwie siostry. O bliźniaczce, Agacie, mieliście już okazję usłyszeć. Obie z powodzeniem rozwijają się w branży modelingowej, a zaczynały od szklanego ekranu. W 2008 roku wystąpiły wspólnie w serialu ''Pierwsza miłość''. Jednak tym razem na pierwszy ogień wysunęła się młodsza siostra Renaty. Gwiazda opublikowała jej kilka zdjęć, a wszystko z okazji - Magda świętowała niedawno urodziny.

Sto lat dla mojej ukochanej sisi. Madziula - piękna, mądra, dobra duszo, rośnij szczęśliwa - napisała na InstaStories.

Renata Kaczoruk pokazała siostrę Instagram @renul_ka

Renata raczej pilnie strzeże prywatności i rzadko wypowiada się na tematy związane z rodziną. Mimo że pochwaliła się kilkoma ujęciami z Magdą i zdradziła kilka informacji na jej temat. Na podstawie zdjęć możemy śmiało stwierdzić, że siostry nie są do siebie podobne. Magda ma długie blond włosy i jasne brwi. Z kolei Renata od lat wierna jest krótkiej fryzurze. Obie jednak mają podobną budowę ciała - są wysokie i szczupłe. Wygląda na to, że siostry świetnie się dogadują. Magda jest wielbicielką sportu - na jednym ze zdjęć widzimy ją w rękawicach bokserskich. Jest również miłośniczką zwierząt, a ich los nie jest jej obojętny. Dołączamy się do życzeń i mamy nadzieję, że Magda częściej będzie gościć na Instagramie Renaty.