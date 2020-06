Dominika Kulczyk to najbogatsza Polka, która odziedziczyła fortunę po zmarłym tacie Janie Kulczyku. Bardzo chroni swoją prywatność i choć już od jakiegoś czasu tworzy dokument "Efekt domina" dla telewizji TVN, zdecydowanie stroni od blasku fleszy i show-biznesu. Nic więc dziwnego, że zdjęcia z jej randki, zrobione przez paparazzi, wywołały niemałe zamieszanie. Co więcej, milionerka spotkała się ze znanym aktorem. To Paweł Deląg, uczestnik ostatniej edycji programu "Ameryka Express".

Dominika Kulczyk na randce z Pawłem Delągiem

Warto dodać, że Dominika Kulczyk i Paweł Deląg mają się ku sobie od lat. Pierwsze plotki o ich związku pojawiły się w 2015 roku. Choć oboje ani razu się do nich nie odnieśli, to paparazzi często przyłapywali ich razem. Podobno para nawet zdecydowała się zamieszkać wspólnie w jednej z luksusowych willi Dominiki na warszawskim Żoliborzu. Mimo to zaledwie rok później postanowili się rozstać.

Patrząc na zdjęcia od fotoreporterów, możemy przypuszczać, że zaufali porzekadłu "Stara miłość nie rdzewieje" i dali sobie drugą szansę. Wspólny wieczór spędzili bardzo aktywnie i wybrali się na przejażdżkę elektrycznymi hulajnogami po ulicach Warszawy. Byli na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu. Nie szczędzili sobie czułych objęć.

Dominika Kulczyk i Paweł Deląg eastnews

Więcej zdjęć zobaczycie w naszej galerii.

Zaledwie dzień później Dominika zjawiła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wręczała stypendia naukowe imienia Jana Kulczyka. Na tę okazję wybrała czarną, elegancką sukienkę i rozpuściła włosy. Jak zawsze w takiej wersji prezentowała się świetnie.