Cristiano Ronaldo mocno wziął sobie do serca zalecenia specjalistów i stara się unikać miejsc, w których narażony jest na zakażenie koronawirusem. Mowa chociażby o salonach fryzjerskich. Piłkarz wrzucił do sieci nowe zdjęcie z synem i zaprezentował światu nowy image. Czy to koniec z zaczesanymi na bok za pomocą żelu włosami?

Zobacz wideo Georgina Rodriguez chciała pokazać, jak ćwiczy. Całe show skradła córka Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo składa synowi życzenia urodzinowe i chwali się nową fryzurą

Na Instagramie światowej sławy piłkarza pojawiło się jego selfie z synem. Ronaldo opublikował je, ponieważ Cristiano Junior skończył 17 czerwca dziesięć lat. Sportowiec przy okazji zaprezentował światu nową fryzurę. Zapuścił swoje ciemne włosy, które lekko zaczynają się już falować. Widać też, że chyba nosi opaskę, ponieważ włosy ułożone są do tyłu, a tylko pojedyncze kosmyki opadają na czoło.

Nie mogę nawet uwierzyć, że mój chłopiec ma 10 lat! Szczęśliwy dzień! Bardzo Cię kocham! - napisał pod zdjęciem.

Fani również składali nastolatkowi życzenia. Nie zabrakło też komplementów pod adresem piłkarza.

Super!

Ekstra Ci w tej fryzurce!

Myślicie, że taka fryzura sprawdzi się na dłuższą metę na boisku. W końcu Ronaldo to piłkarz z krwi i kości, który wylewa na murawie siódme poty. Z pewnością fanki już nie mogą doczekać się, aż będzie zaczesywał je ręką do tyłu. Jest też inne rozwiązanie, może wiązać sobie z tyłu głowy kitkę, niczym świeżo upieczony tatuś, Radosław Majdan.

