Relacja Kourtney Kardashian i Scotta Disicka należy do tych bardziej burzliwych. Byli ze sobą przez dziewięć lat (w latach 2006-2015), doczekali się trójki dzieci. Pomimo rozstania utrzymywali ze sobą kontakt, nawet wtedy, gdy celebryta spotykał się z Sofią Richie. Niedawno jednak po trzech latach związku rozeszli się. Scott od tego momentu często jest widywany w towarzystwie byłej żony.

Kourtney Kardashian i Scott Disick są znowu razem?

Według doniesień magazynu "People", pomaga mu ona w podreperowaniu zdrowia psychicznego. Podobno Disick nie jest w najlepszej formie i ograniczył liczbę kontaktów. Skupił się jedynie na najbliższych - w tym na Kourtney. Fani pary zastanawiają się ciągle, czy byli małżonkowie wrócili do siebie. Choć oboje milczą, to jednak podkręcają atmosferę. Celebrytka dodała na Instagramie zdjęcie z owieczką, na którym radośnie się uśmiecha. Jednak to, co zwróciło uwagę użytkowników portalu, to koszula, w którą jest ubrana. Jak się okazuje, nie jest ona bez znaczenia. Obserwatorzy wyśledzili, że należy ona do Scotta i przypominają, że był on w niej widziany w 2017 roku podczas spotkania z Sofie Richie.

Nie tylko związek Kourtney jest burzliwy. Różne perypetie przechodzą także Khloe i Tristan Thompson oraz Kylie i Travis Scott. Ci dwaj mają problem z wiernością, jednak zakochane celebrytki przyjmują ich z powrotem. Khloe zapowiedziała nawet, że jeśli zdecydowałaby się na drugie dziecko, to chciałaby, że koszykarz został dawcą spermy. Jak poinformował matkę swojej córki True, nie widzi w tym żadnego problemu.