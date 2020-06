Krzysztof Ibisz był już dwukrotnie żonaty. W 1998 roku ożenił się z Anną Zejdler, a ich związek zakończył się rozwodem w 2004 roku. Później prezenter Polsatu odnalazł miłość u boku Anny, małżeństwo trwało od 2005 do 2009 roku. Mimo wszystko byli małżonkowie pozostają w dobrych relacjach i starają się wspólnie wychować syna. Wiecznie młody gwiazdor zarzekał się, że nie stanie na ślubnym kobiercu po raz trzeci, a teraz na Instagramie mówi, że to zrobił. Jest to oczywiście żart i już wiemy, z czym związany.

Zobacz wideo Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz wybrali się na rodzinny spacer z synem

Krzysztof Ibisz chwali się obrączką

Prezenter zamieścił nagranie, na którym prezentuje obrączkę ślubną, a u jego boku jest... Kajra, czyli Magdalena Kajrowicz, żona Sławomira. Para jest ubrana w ślubne stroje, a Krzysztof stwierdził, że złamał dane słowo, bo u jego boku znalazła się wyjątkowa kobieta.

Cześć kochani. Mówiłem, że nie zrobię tego nigdy po raz trzeci. A jednak! Jednak wszystko zależy od kobiety, jak jest miłość, to jest szczęście i jest chęć na stabilizację. Ściskamy was bardzo gorąco i również wam życzymy szczęścia - powiedział Krzysztof Ibisz na Instagramie.

Publikację skomentowała była żona Krzysztofa, Anna Nowak-Ibisz. W zabawny sposób odniosła się do "ceremonii".

U Ciebie powinna funkcjonować nowa wersja znanego powiedzenia made by Ibisz: wyszedłem się żenić - zaraz wracam. A szkoda, że nie pozwoliłeś swojej rodzinie ryżem rzucać - gotowanym. Taka nowa moda ślubna! Iza Janachowska mi zdradziła. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia - napisała Anna Nowak-Ibisz.

Skontaktowaliśmy się z Kajrą, pytając, o co tu właściwie chodzi i jak na ten "związek małżeński" zareagował jej dotychczasowy mąż, czyli Sławomir. Magda skierowała nas na profil gwiazdy rock polo.

Cześć tu Kajra. Zerknijcie na Instagrama Sławomira - odpowiedziała.

Okazuje się, że nagranie opublikowane przez prezentera stacji Polsat pochodzi z planu najnowszego teledysku Sławomira Zapały. Podobny filmik pojawił się na Instagramie Kajry. Utwór "Weselny Pyton" z gwiazdorską obsadą zadebiutuje na YouTubie w sobotę 20 czerwca, o godz. 18.

Daliście się nabrać?