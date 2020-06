Kamil Durczok walczy o zdrowie. Zamieścił długi wpis: Przede mną trudna bitwa

Kamil Durczokw ostatnim czasie musiał zmagać się z wieloma trudnościami losu. Na początku swojej kariery dziennikarskiej był ulubieńcem wielu Polaków. Jednak z czasem wszystko się zmieniło. Jeszcze podczas pracy w TVP zdiagnozowano u niego nowotwór. Po wielu zmaganiach udało mu się go pokonać, jednak na tym się nie skończyło. Później przeszedł do stacji TVN, gdzie rozpoczęły się jego wizerunkowe wpadki. To właśnie wtedy wyszło, że dziennikarz miał dopuścić się molestowania swoich pracowników. To zszargało mu opinię i w konsekwencji musiał pożegnać się z TVN. Kiedy wydawało się, że nic już nie może zepsuć wizerunku dziennikarza, pojawiła się "afera wekslowa". Durczok został oskarżony o podrabianie podpisu byłej żony. Przyznał się również do problemów z alkoholem. Tyle sytuacji stresowych spowodowało poważne problemy zdrowotne dziennikarza.

Kamil Durczok o stanie zdrowia

Kamil Durczok zamieścił wpis na Facebooku, w którym opisał swój stan zdrowia. Okazuje się, że jest na tyle poważny, że musi wycofać się z jakiejkolwiek aktywności w mediach i skupić na walce z chorobą.

Moi Kochani! Tak to czasem bywa, że kalendarz układają nam lekarze, a nie my sami. Mój organizm wystawił rachunek za wiele lat, a zwłaszcza za ostatni rok. Przede mną trudna bitwa. Muszę się teraz skupić na tym, żeby walczyć o swoje zdrowie, i to z całych sił. Znacie mnie trochę, więc wiecie, że nie odpuszczę, do końca. Także po to, żeby wygrać inne bitwy. Zatem przez jakiś czas mnie tu nie będzie. Ale wrócę, obiecuję. Tymczasem trzymajcie mocno kciuki. Zdrówka! - czytamy w zamieszczonym poście.

Post został skomentowany przez wielu fanów. Wszyscy życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia.