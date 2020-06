17 czerwca Sylwia Juszczak obchodziła urodziny. Aktorka skończyła 43 lata, co w wyjątkowy sposób uczcił jej mąż, Mikołaj Krawczyk. Aktor nie ukrywa swojej miłości do żony, która jest dla niego najwspanialszą osobą, jaką zna. Dodatkowo zrobił dla niej prawdziwie kreatywną niespodziankę.

REKLAMA

Mikołaj Krawczyk świętuje urodziny żony

Krawczyk dodał na Instagramie samodzielnie wykonaną okładkę "Vogue'a". Znalazła się na niej Sylwia Juszczak, która zalotnie spogląda na bok. Przy okazji zakochany mąż wyznał jej miłość i napisał, jak wiele dla niego znaczy:

Dzisiaj 23. urodziny obchodzi mój najlepszy najukochańszy i najpiękniejszy człowiek! Moja Święta Trójca, która odmieniła na lepsze całe moje życie! Mądre, dobre Serce, które każdego dnia kocham coraz bardziej! Moja jedna i jedyna, wyjątkowa, szczególna Żona! Najpiękniejsza i najseksowniejsza Kobieta. Mój Łobuz, mój Dom, moja Rodzina! Moja największa Miłość. Ona i ja mamy już wszystko, więc z okazji Jej urodzin życzę Wam odnalezienia tak wielkiego szczęścia, w jakim dzięki Niej żyję! A wszyscy razem bądźmy zdrowi, kochani i szczęśliwi #radość #szczęście #miłość #oneandonly #wife - napisał.

Sylwia nie ukrywa, że słowa męża bardzo ją poruszyły. Dodała swój komentarz, w którym podkreśliła, jak silnym uczuciem darzy męża:

Kocham nad życie. Dziękuję Ci za każdy dzień. Mężu mój jedyny, ukochany, najlepszy. Moje wszystko.

Zobacz wideo Co to był za ślub!

Do życzeń dla solenizantki dołączyli się także internauci. Niektórzy docenili to, co zrobił Mikołaj.

Zdrowia i miłości. Oby dalej się wiodło.

Wspaniałości dla małżonki.

Piękne słowa... Wszystkiego dobrego dla całej Waszej Rodzinki - piszą.

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak zaczęli spotykać się w 2016 roku. Rok później wzięli ślub cywilny, a w 2019 roku pobrali się w kościele. W tym samym roku zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się ich córka Konstancja.