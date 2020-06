Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od tygodnia są szczęśliwymi rodzicami małego Henryka. Para nie ukrywała, że starała się o dziecko od ponad trzech lat, toteż nic w tym dziwnego, że jak tylko pociecha przyszła na świat, szybko pochwalili się nią na Instagramie. Pierwszy syn Radosława Majdana już od swoich pierwszych dni na świecie wzbudza wielkie zainteresowanie internautów, a także fotoreporterów. Ci przyłapali parę podczas wizyty kontrolnej w szpitalu.

Małgorzata Rozenek z synem na badaniach kontrolnych

Paparazzi towarzyszyli Małgorzacie Rozenek od pierwszych chwil, gdy tylko opuściła szpital po porodzie. Nic nie wskazuje na to, jakoby miało się to zmienić, a najnowsze zdjęcia są najlepszym tego dowodem. Świeżo upieczeni rodzice zabrali Henia na badania kontrolne do jednego z warszawskich szpitali. Zarówno Małgosia, jak i Radosław nie unikali czekających na nich paparazzich. Chętnie uśmiechali się do zdjęć i z dumą prezentowali małego Henia w nosidełku.

Prezenterka postawiła na zwiewną, letnią sukienkę z odsłoniętymi ramionami, a także wygodne klapki. Te z pozoru niewinnie wyglądające buty to rarytas, na który mogą pozwolić sobie nieliczni, bowiem ten konkretny model z domu mody Dior kosztuje około 2700 złotych.

Małgorzata Rozenek Plotek Exclusive

Warte swojej ceny?

