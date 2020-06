Kuba Wojewódzki na randce? Wieczór spędził w towarzystwie pięknej blondynki. Wiemy, kim jest

O rzekomych romansach Kuby Wojewódzkiego można by napisać książkę. Dziennikarz z wielką chęcią jednak podsyca pojawiające się co jakiś czas plotki, publikując w sieci zdjęcia z tajemniczymi kobietami. Kilka tygodni temu na przykład pisało się o kruczowłosej pani, której twarzy nie pokazał. Spędził z nią jednak miłe popołudnie na plaży w Gdyni. We wtorkowy wieczór oddał się natomiast pogaduchom z pewną blondynką i Piotrem Stramowskim. Wiemy, kim jest 26-latka.

Kuba Wojewódzki spotkał się z Angeliką Wątor

Paparazzi przyłapali Kubę i Angelikę po wyjściu z warszawskiego baru. On jednak przechytrzył ich i pierwszy wrzucił do sieci zdjęcia z kobietą. Po opisie wnioskujemy, że to jego dobra znajoma, żeby nie rzec, przyjaciółka.

Angelika jest bowiem pochodzącą z Preczowa szablistką. W 2015 roku zdobyła złoty medal na Igrzyskach Europejskich w Baku. W zeszłym roku natomiast wystawiła go na aukcję, ponieważ potrzebowała pieniędzy, by móc wystartować w Pucharze Świata.

Rzadko kiedy sportowiec sam siebie pozbawia zdobytego medalu. To jest bolesne, bo to jest tak naprawdę pierwszy medal, który był tak ważny dla mnie. Wtedy poczułam wszystko, co jest piękne, bo zobaczyłam, jak wszyscy ludzie wstają, kiedy zagrano Mazurka Dąbrowskiego. Coś pięknego - czytamy na stronie TVN24.

Tegoroczne zawody zostały przełożone na 2021, więc jest szansa, że do tego czasu Angelika uzbiera potrzebną sumę.

