Choć od zakończenia produkcji "Przyjaciół" minęło szesnaście lat, jej bohaterowie stale są niezwykle popularni. Jedni zachwycają, inni mniej. Niestety, na niekorzyść zmienił się Matthew Perry, o którym pisaliśmy kilka dni temu. Czas łaskawy jest jednak dla Jennifer Aniston i Courteney Cox. Ta druga świętowała ostatnio 56. urodziny. W sieci nie zabrakło nowych zdjęć. Serialowa Monica opublikowała nawet z tej okazji wyjątkowe nagranie na Instagramie.

Courteney Cox świętuje 56. urodziny w towarzystwie Jennifer Aniston

Courteney jest bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama. Wrzuca do sieci zarówno nagrania, jak i zdjęcia różnej treści. Aktorka nie ma też problemu, by publicznie pokazywać swoją córkę, nieco odkrywając kulisy życia prywatnego. 15 czerwca świętowała urodziny. Wskakując do basenu, zaprezentowała sylwetkę. Jest naprawdę w dobrej formie!

Zobacz wideo Courteney Cox zaprezentowała sylwetkę podczas skoku do basenu

Pod postem fani składali solenizantce życzenia. Naszą uwagę przykuły jednak zdjęcia, jakie na swoim Instagramie opublikowała z okazji urodzin koleżanki Jennifer Aniston. Panie spotkały się, jednak Cox nieco się spóźniła. Mimo z pewnością bawiły się świetnie i wzniosły toast. W końcu jest za co, już niedługo premierę będzie miał film, który będzie kontynuacją uwielbianego na całym świecie sitcomu. Zagrać w produkcji zgodzili się wszyscy główni bohaterowie. Oprócz Cox i Aniston, zobaczymy w nim: Lisę Kudrow (Phoebe), Davida Schwimmera (Ross), Matta LeBlanca (Joey) oraz wspomnianego już Matthew Perry'ego (Chandler).

