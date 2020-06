Kylie Jenner jest dziś jedną z najpopularniejszych sióstr rodu Kardashian-Jenner. 22-latka nie dość, że została okrzyknięta najmłodszą miliarderką na świecie, to może pochwalić się też już dwuletnim stażem macierzyńskim. Gwiazda została matką w wieku 20 lat. Stormi uwielbia pozować do zdjęć, czy buszować po olbrzymiej garderobie mamy. Nic więc dziwnego, że będąc dzieckiem wystąpiła na okładce "Vogue'a". Bardzo zwyczajna, ale naprawdę ładna.

Kylie Jenner z córką na okładce czechosłowackiego "Vogue'a"

Celebrytka zgodziła się wziąć udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Do obiektywu pozowała z ukochaną córką, a efekty możemy podziwiać na okładce najnowszego czechosłowackiego "Vogue'a".

Internauci komentujący w sieci okładkę są zachwyceni.

Kocham po prostu!

No nie mogę. Popłaczę się ze wzruszenia.

Wow! Jestem mega podekscytowana. Chcę to wydanie!

Kris Jenner będzie dumna z córki i wnuczki. W końcu to m.in. ona kilkanaście lat temu wpadła na pomysł, by sprzedać swoją prywatność i opowiadać o niej w telewizji. Razem z rodziną wystąpiła w reality show "Z kamerą u Kardashianów", który produkowany jest do tej pory. Każdy z członków klanu jest dziś znaną gwiazdą, zwłaszcza głowa rodziny - Bruce Jenner (aktualnie Caitlyn Jenner), który w międzyczasie przeszedł operację zmiany płci.

