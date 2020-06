Wokalista z programu "Jaka to melodia" wyznał, że jest gejem. "Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią"

Po ostatnich skandalicznych wydarzeniach i wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o środowisku LGBT coraz więcej znanych osób postanowiło zabrać głos w tej sprawie. Do tego grona należą Kuba Wojewódzki, Martyna Wojciechowska, Anja Rubik, Michał Piróg czy Matylda Damięcka. Podobnie też zrobił muzyk Michał Rudaś, który w obszernym wpisie odniósł się do wypowiedzi głowy państwa i wyznał, że jest gejem.

Michał Rudaś wyznał, że jest gejem

Michał Rudaś dołączył do grona gwiazd, które otwarcie nie zgadzają się z dyskryminacją środowiska LGBT. Sam należy to tej społeczności i jak pisze, nie zamierza się ukrywać.

Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią i niczyje słowa, a nawet sądowe werdykty tego nie zmienią. W skrócie LGBT przypisana mi jest litera G i nie wykorzystuję tego faktu do współtworzenia lub podążania za jakąkolwiek ideologią polityczną czy społeczną. Ja po prostu pragnę kochać i mieć wolność bez przeszkód tą miłością się dzielić i przyjmować ją, korzystając z tych samych praw, co inne kochające się pary - zaczął.

Następnie odniósł się do słów polityków.

W imieniu swoim, moich przyjaciół, znajomych i nieznajomych LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich protestuję przeciwko temu, by politycy, a w szczególności głowa państwa określali nas mianem złowrogiej ideologii i podludzi i wykorzystywali swoje opinie do rozgrywek politycznych. Takie działania podsycają lęk i nienawiść, polaryzując jeszcze bardziej nasze społeczeństwo, co powoduje kolejne akty agresji i przemocy wobec nas.

Dla mnie normalność to różnorodność, wolność, miłość i wzajemna akceptacja i bardzo mnie cieszy fakt, że coraz więcej osób, które znam, wyznaje i głosi te wartości. To mi daje ogromne wsparcie i dzięki Wam czuję się w tym kraju jeszcze względnie bezpiecznie i nie myślę o ucieczce. Mam wszak nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie normalnie - zakończył.

Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia.

Warto dodać, że do społeczności LGBT należą takie znane osoby jak Michał Piróg, dziennikarz Tomasz Raczek, stylista Tomasz Jacyków, polityk Robert Biedroń, aktor Jacek Poniedziałek i aktor Marek Barbasiewicz.

Kim jest Michał Rudaś?

Michał Rudaś karierę w telewizji rozpoczął w 2001 roku. Wtedy był uczestnikiem programu "Szansa na sukces", który wygrał. Później występował w wielu spektaklach i był powiązany z Teatrem "Roma". W 2003 roku poznał kompozytora Adama Sztabę, który zaprosił go do dołączenia zespołu. Razem z muzykiem występował w show "Taniec z gwiazdami". W tym samym czasie tworzył chórki do programu "Jaka to melodia". Zajmował się również dubbingiem i użyczył głosu w wielu produkcjach m.in w bajce "Mój brat niedźwiedź".