Rebel Wilson nigdy nie miała oporów przed publicznym eksponowaniem swojego ciała. Coś się jednak zmieniło. Czterdziestolatka postanowiła przejść na dietę i zaczęła ćwiczyć. Dąży do upragnionej sylwetki, a efektami pracy nad swoim ciałem pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Rebel Wilson zrzuciła sporo kilogramów

Australijska aktorka znana z takich produkcji jak: "Oszustka", "Pitch Perfect" czy "Jak romantycznie!", zamieściła w sieci zdjęcia, na których eksponuje odchudzoną sylwetkę. Zapozowała w chabrowej sukience zaprojektowanej przez Elizabeth Stewart, która podkreśliła walory gwiazdy. Rebel wygląda niesamowicie!

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od fanów z całego świata. Internauci byli pod wrażeniem wyglądu aktorki.

Wyglądasz świetnie Rebel! Jesteś dla mnie motywacją!

Jesteś niesamowita! Uwielbiam Twoją pracę i dziękuję Ci, za bycie prawdziwą.

Rebel, wyglądasz wspaniale - pisali zachwyceni obserwatorzy.

Wilson na początku 2020 roku zadeklarowała na Instagramie, że postara się zawalczyć o swoje ciało i to będzie to jej "rok zdrowia". Założyła, że schudnie do 75 kilogramów.

Staram się unikać cukru, fast foodów, co będzie trudne, bo zaraz zaczynam wakacje. Mimo wszystko zamierzam to zrobić - napisała kilka tygodni temu.

Aktorka zaczęła uprawiać lekką atletykę i chodzić na spacery. W sieci krążą zdjęcia z jej treningów.

Mówi się, że Australijka poszła w ślady Adele, która przeszła niesamowitą metamorfozę. Brytyjka przeszła na restrykcyjną dietę i zrzuciła ok. 45 kilogramów.

