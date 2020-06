Ania Karwan w końcu pochwaliła się partnerem! To były Blanki Lipińskiej. Spełnił jej marzenie

Anna Karwan to wspaniała i bardzo utalentowana artystka, która popularność zdobyła po kilku latach obecności w show-biznesie. Przełomowym momentem okazał się być występ w siódmej edycji "The Voice of Poland", w którym pod skrzydłami Natalii Kukulskiej zajęła trzecie miejsce. Ponad rok temu wydała debiutancką płytę, którą Polacy po prostu pokochali. Na dobre zadomowiła się w świecie mediów i dołączyła do wiosennego "Tańca z gwiazdami", który został wstrzymany do jesieni. Teraz o Annie będzie chyba jeszcze głośniej. Wszystko za sprawą jej znanego i nieco kontrowersyjnego partnera.

Anna Karwan spotyka się z byłym partnerem Blanki Lipińskiej

Okazuje się, że Anna spotyka się z niejakim Maciejem Buzałą. Mężczyzna ma już za sobą medialny debiut - był bowiem partnerem Blanki Lipińskiej, z którą zdecydował się wziąć "udawany ślub", za który oboje zostali mocno skrytykowani. Fani poczuli się oszukani, a para w przyjaźni rozstała się. Teraz mężczyzna grzeje się w blasku popularności wokalistki, z którą ostatnio wrzucał do sieci wiele relacji.

Maciej Buzała, Anna Karwan screen InstaStories / @maciejbuzala

Jak poinformowała na Instagramie Anna, Maciej spełnił jej marzenie i zabrał ją w podróż nad ziemią. Dosłownie.

Wypoczęłam. Zrelaksowałam się. Oderwałam od Ziemi. Dosłownie. Dziękuję Maćku za spełnienie mojego marzenia - czytamy pod ostatnim z jej postów.

Mamy nadzieję, że Maciejowi przeszły tak błyskotliwe pomysły, jakie pojawiały się podczas związku z Blanką. Teraz musi się bardziej postarać i zaopiekować nie jedną, a dwiema paniami. Anna jest bowiem mamą siedmioletniej Oliwii, która jest dla niej całym światem. Napisała o niej nawet piosenkę.

