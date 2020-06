10 czerwca Radosław Majdan został ojcem. Małgorzata Rozenek urodziła bowiem trzeciego syna, Henryka. Oboje nie ukrywają radości, niemalże codziennie publikując w sieci nowe zdjęcia z maluchem. Dla byłego bramkarza jest to jednak wyjątkowy czas, ponieważ to jego pierwsze chwile z rodzonym synem. Uśmiech nie schodzi mu z twarzy, co widać chociażby po najnowszych zdjęciach, jakie opublikował we wtorek po południu na Instagramie.

Radosław Majdan pochwalił się uroczymi zdjęciami z synem

Na instagramowym koncie Majdana pojawiły się trzy ujęcia z Henrykiem. Radosław trzyma chłopca na ramieniu i mocno go przytula. Fotografiom, które najprawdopodobniej wykonała Małgorzata towarzyszy piękny opis.

Moja wielka miłość. Henryk - czytamy.

W niemalże kilka minut pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani pisali, że Radosław to świetny ojciec i życzyli jego dzidziusiowi dużo zdrowia.

Dużo zdrówka! Jesteś wspaniałym ojcem.

Dzidzia już ćwiczy łapki żeby móc godnie bronić bramki w reprezentacji Polski.

Pan nawet nie wie jak ja się cieszę tym Pana szczęściem.

Cóż, my również nie ukrywamy, że uwielbiamy patrzeć na tak piękne, przepełnione prawdziwą miłością zdjęcia. Gwiazdorskie małżeństwo z pewnością zadba o fanów i fotografie z Henrykiem będzie publikowało bardzo często! Tymczasem spójrzcie też, jak Radosław świętował narodziny syna. Zorganizował huczne pępkowe.

