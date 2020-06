10 czerwca na świecie pojawiło się pierwsze wspólne dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Doczekali się oni syna, któremu nadali imię Henryk. Tak jak zapowiadali wcześniej, nie ukrywają wizerunku chłopca i chętnie pokazują go na Instagramie. Rozenek niedawno opuściła szpital i cała rodzina jest już w domu. "Perfekcyjna" może liczyć na sporą pomoc ze strony starszych braci Henia, czyli Stasia i Tadzia oraz jego dziadków. Najwidoczniej rodzice malucha z tego właśnie skorzystali.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na spacerze

Świeżo upieczeni rodzice zostali sfotografowani na jednej z warszawskich ulic podczas spaceru. Nie zabrali ze sobą Henia. Wyszli z domu razem z psami, swoimi ukochanymi buldogami. Małgosia miała na sobie wygodny biały dres w ciemne gwiazdy, do tego założyła wygodne kapcie z puszkiem. Do tego dobrała stylowe okulary. Włosy upięła w wysoki kok. Radosław wyglądał bardzo elegancko. Wybrał koszulę z długim rękawem w pionowe pasy oraz jasne spodnie. Uśmiech nie schodził mu z twarzy. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Jak zapowiedziała Rozenek, na razie nie zamierza wracać do obowiązków zawodowych. Razem z całą rodziną planują wyjechać ze stolicy na kilka miesięcy i zaszyć się gdzieś w mniejszej miejscowości. Chcą nacieszyć się Heniem, na którego tak długo czekali. Spekuluje się, że wybiorą się do jej rodzinnego domu, który jest położony ok. 100 km od Warszawy. Urlop na pewno weźmie też sobie Radosław Majdan, który dopiero w wieku 48 lat został po raz pierwszy tatą. Nie ukrywa, że jest niesamowicie szczęśliwy, że doczekał się wymarzonego syna. Jak zapowiedział, już ma co do niego plany i będzie w przyszłości kopał z nim piłkę.