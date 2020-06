Książę Harry zamieszkał z teściową. Mama Meghan Markle już się wprowadziła do jego domu

Meghan Markle i książę Harryod momentu wyprowadzki do Los Angeles nie mieli łatwo. Z powodu sytuacji panującej na świecie nie widywali się z bliskimi i zdani byli tylko na siebie. Co więcej, w Los Angeles paparazzi nie odpuszczali ich na krok. Mimo to nadal postanowili tam pozostać, a gdy sytuacja się unormowała, Meghan stwierdziła, że wprowadzi się do nich jej matka, Doria Ragland. Była księżna liczy na jej pomoc w opiece - Archie jest już coraz większy i coraz bardziej wymagający. Co na to książę Harry?

Książę Harry zamieszkał z teściową

Informację potwierdził portal "The Sun", który uzyskał komentarz od informatora związanego z rodziną Meghan. Okazuje się, że Doria ma specjalną, wydzieloną część w domu Sussexów.

Doria ma swoje oddzielne kwatery i chociaż kilka znajomych Harry'ego przestrzegało go, przed zamieszkaniem z teściową, Harry i Doria dogadują się świetnie - podaje źródło.

Co więcej, inne źródło portalu podało, że Meghan chce być blisko matki, ponieważ nie ma teraz zbyt wielu przyjaciół, a w Dorii zawsze ma oparcie. A jak wiemy, w ostatnim czasie nie miały wiele okazji do spędzenia wspólnie czasu. Meghan z obawy o zdrowie mamy, nie spotykała się z nią. Teraz będą mogły wszystko nadrobić.

Warto przypomnieć, że pomysł wyprowadzki do Los Angeles był Meghan, jednak była księżna najwyraźniej nie spodziewała się, że w Stanach Zjednoczonych jest także ciężko. Nie może liczyć na przyjaciół, a do tego nie chroni ją żadne prawo od nachalnych paparazzi, a ci nie odpuszczają. Ostatnio nawet sąsiedzi Meghan i Harry'ego byli obruszeni, ponieważ przeprowadzka byłej książęcej pary spowodowała, że w dotąd spokojniej okolicy pojawiła się dużo fotoreporterów, ciekawych gapiów i latających dronów.